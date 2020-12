Astana agradece y se despide de 'Supermán' López: "han sido seis años geniales"

Después de seis años de alegrías, tristezas, sufrimientos y celebraciones, el ciclista colombiano Miguel Ángel 'supermán' Lópéz cambiará de equipo para la temporada 2021 del ciclismo internacional después de que se hiciera oficial su fichaje por la escuadra española del Movistar.

Sin embargo, el boyacense dejó muy buenas impresiones en los seis años en los que defendió el uniforme celeste del Astana Pro Team, conjunto que le dio la oportunidad de debutar en el World Tour y con el cual obtuvo importantes resultados.

Por lo anterior, el equipo kazajo compartió un emotivo mensaje de despedida y agradecimiento a López por lo hecho desde 2015.

🫂It has been a great six years and the team wants to thank Miguel Angel and wishes him all the best for his career and life.



🗞️https://t.co/Df9APHevTr



See you on the road, @SupermanlopezN!#AstanaProTeam pic.twitter.com/dye1W02MT4