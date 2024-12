Astana anunció un 'fichaje' como remplazo del colombiano Santiago Umba

NEW RIDER: Davide Toneatti



Davide Toneatti moves from @AstanaQazDev to our WorldTeam!



📰👉 Details: https://t.co/11nGwprZP4#AstanaQazaqstanTeam #AstanaQazDev



📷 @SprintCycling pic.twitter.com/TfwfdIffVX