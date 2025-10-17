Astana no se fía de Tejada e Higuita, y fichó a un escalador 'top'

Se sigue moviendo el mercado de fichajes en el ciclismo mundial, y el XDS Astana es un equipo que se mueve con la intención de ser protagonista en la próxima temporada, pues ya son varios años sin figurar en el World Tour.

Puede leer: 'Descalabro' en el World Tour: equipo protagonista desaparecerá

Pues el Astana anunció el fichaje del ciclista español Cristian Rodríguez, quien a sus 30 años procede del Arkéa-B&B Hotels, equipo que ha tenido bastantes percances para su formalización y dejaría de correr en la máxima categoría del ciclismo mundial.

El anuncio de la llegada del ciclista español se dio el pasado miércoles 15 de octubre, donde se informaron algunos detalles acerca de su vinculación. Inicialmente el corredor llegará a pelear por ser 'jefe de filas' con Harold Tejada y Sergio Andrés Higuita, colombianos que no han tenido el desempeño esperado.

¿Por cuánto tiempo firmó Cristian Rodríguez con el Astana?

Según la información que dio el Astana es que el vínculo con Cristian Rodríguez se extenderá por un año, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2026. Una vez culmine la temporada y se analice su rendimiento, se podría efectuar la prolongación del contrato.