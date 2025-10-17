Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 07:07
Astana no se fía de Tejada e Higuita, y fichó a un escalador 'top'
La última vez que el equipo kazajo integró el podio de la general de una 'grande' fue con el colombiano Miguel Ángel 'Superman' López.
Se sigue moviendo el mercado de fichajes en el ciclismo mundial, y el XDS Astana es un equipo que se mueve con la intención de ser protagonista en la próxima temporada, pues ya son varios años sin figurar en el World Tour.
Puede leer: 'Descalabro' en el World Tour: equipo protagonista desaparecerá
Pues el Astana anunció el fichaje del ciclista español Cristian Rodríguez, quien a sus 30 años procede del Arkéa-B&B Hotels, equipo que ha tenido bastantes percances para su formalización y dejaría de correr en la máxima categoría del ciclismo mundial.
El anuncio de la llegada del ciclista español se dio el pasado miércoles 15 de octubre, donde se informaron algunos detalles acerca de su vinculación. Inicialmente el corredor llegará a pelear por ser 'jefe de filas' con Harold Tejada y Sergio Andrés Higuita, colombianos que no han tenido el desempeño esperado.
¿Por cuánto tiempo firmó Cristian Rodríguez con el Astana?
Según la información que dio el Astana es que el vínculo con Cristian Rodríguez se extenderá por un año, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2026. Una vez culmine la temporada y se analice su rendimiento, se podría efectuar la prolongación del contrato.
A lo largo de su carrera, Cristian Rodríguez ha corrido varias temporadas en la categoría World Tour; y durante 2025 tuvo un desempeño destacado: conquistó la Mercan'Tour Classic, fue segundo en la Andorra Morabanc Classic y finalizó cuarto en el Tour du Jura.
En 'grandes vueltas', Cristian Rodríguez tuvo buenas presentaciones en 2023 y 2024, pues finalizó decimotercero en Vuelta a España; en 2025 corrió el Tour de Francia y acabó en la casilla 20.
Le puede interesar: Movistar presentó oficialmente a un ciclista colombiano
Declaraciones de Cristian Rodríguez al llegar al Astana
Cristian Rodríguez expresó su entusiasmo por unirse al XDS Astana Team, destacando el prestigio y la historia del conjunto kazajo en el ciclismo mundial. El corredor andaluz agradeció la confianza depositada en él y aseguró que dará el máximo para contribuir a los objetivos del equipo durante la próxima temporada. "Estoy muy emocionado por la nueva temporada", comentó.
Por su parte, el director general del XDS Astana, Alexandr Vinokurov, destacó la llegada de Cristian Rodríguez como un refuerzo clave para el equipo. Señaló que el español ha mostrado un rendimiento constante a lo largo de su carrera y que su capacidad en la montaña será fundamental para fortalecer al grupo en pruebas de un día y 'grandes vueltas'.
🇪🇸 NEW RIDER:— XDS Astana Team (@XDSAstanaTeam) October 15, 2025
Cristián Rodríguez will join XDS Astana Team for 2026:
📰👉 https://t.co/V4qQswP9Z5#XDSAstanaTeam
📷 @SprintCycling pic.twitter.com/hcXeGQyvaL
Fuente
Antena 2