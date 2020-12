Atento Nairo, compañero de equipo también sueña con vestirse de amarillo en el Tour de Francia

Resta menos de un mes para que comience oficialmente la temporada 2021 del ciclismo internacional en donde se espera que los ciclistas colombianos vuelvan a ser protagonistas en las principales carreras el calendario.

Es el caso del boyacense Nairo Quintana, quien se recupera actualmente de operaciones en sus dos rodillas y que hace algunos días manifestó que quiere volver a competencias en el Tour Colombia 2.1.

Adicionalmente, Nairo tendrá, otra vez, como principal objetivo, disputar las clasificación general del Tour de Francia, en donde espera recuperar el terreno que ha perdido en los últimos años debido a algunas circunstancias.

Si bien la escuadra del Arkea- Samsic ha determinado desde que contrató al colombiano que él seria el máximo líder en la 'Grande Boucle', dentro de su nómina cuenta con otras figuras como el francés Warren Barguil, quien ha demostrado importantes condiciones en las carreras más determinantes del calendario.

En esta oportunidad, Barguil dio a conocer uno de sus objetivos para el 2021, el cual podría interferir en los planes de Nairo en el Tour de Francia.

Y es que el francés señaló que desea portar la camiseta amarilla de líder del Tour en la etapa de Bretaña en el Mûr-de-Bretagne.

“Lo dije, llevar el maillot amarillo en Bretaña la noche de la etapa de Mûr-de-Bretagne sería un sueño. Después, si es antes o después de este paso, no diré que no, eh, porque siempre es difícil escribir historias en los deportes", indicó en entrevista para ActuMorbihan.

Barguil agregó que también tiene en mente disputar las clásicas Paris-Roubaix y Milán-San-Remo, aunque su principal meta es lograr victorias de etapa.

"También me pasa por la cabeza la Paris-Roubaix, pero desde que se colocó en 2020, me parecía más ideal pensar en participar en esta carrera que cuando se disputa en primavera, por ejemplo. Los clásicos me atraen y me gustan, y tampoco he olvidado mi deseo de participar en Milán-San-Remo. Pero lo que más quiero en 2021 es poder levantar los brazos”, dijo.

De esta manera, se espera que el Arkéa- Samsic determine los planes de la escuadra para la temporada 2021.