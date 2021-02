Atractiva nómina de Ineos para el Tour de Emiratos con tres colombianos

La temporada del ciclismo World Tour 2021 sigue avanzando y resistiéndose a una nueva interrupción por culpa de la pandemia del coronavirus. Bajo ese parámetro, este domingo se dará pedalazo inicial al Tour de los Emiratos, primera competencia con todos los equipos de la máxima categoría.

El poderoso Team Ineos que tiene cinco colombianos en sus filas, es uno de los grandes atractivos de esta carrera y este miércoles confirmaron sus siete corredores para viajar a tierras asiáticas, donde se destaca la presencia de tres colombianos y el sorprendente Filippo Ganna.

Lea también: Iván Sosa quiere Giro: sus planes en el 2021 y la nueva estrategia de Ineos

Los colombianos para esta carrera son: Daniel Felipe Martínez, recién fichado por Ineos y hará su debut en 201; Iván Sosa, reciente campeón del Tour de la Provence; y Brandon Rivera, joven gregario que llegó a Ineos por pedido de Ega Bernal.

Nómina de Ineos para el Tour de los Emiratos

Andrey Amador

Filippo Ganna

Daniel Martínez

Brandon Rivera

Luke Rowe

Iván Sosa

Adam Yates

De interés: Richard Carapaz prepara la Volta en el Volcán Cotopaxi

Cabe señalar que los colombianos Rigoberto Urán y Sergio Higuita estarán en esta carrera defendiendo los intereses del Education First y haciendo su debut en la temporada frente a otros grandes nombres como el de Chris Froome.

7⃣ Riders

2⃣ Grenadier debuts

1⃣ Defending champion



We're all set for #UAETour this Sunday. Meet our lineup for the first WorldTour race of the season. pic.twitter.com/C7sQ0DIACc