(AUDIO) "El ciclismo me dejó recortes de periódico, plata nunca gané": recuerdo del 'zipa' Forero

El ciclismo colombiano está de luto después de que falleciera en la noche del lunes 12 de septiembre Efraín 'Zipa' Forero Triviño a la edad de 92 años.

Forero es reconocido como una de las primeras grandes glorias del ciclismo nacional por haber ganado la primera edición de la Vuelta a Colombia en bicicleta, además fue cuatro veces campeón colombiano de ruta y fue el primer escarabajo del país en ganar medallas a nivel internacional.

En una ocasión, en diálogo con Jairo Chaves Ávila, el 'zipa' hizo balance de lo que le dejó su carrera como ciclista, en donde en tono jocos relató que le dejó recortes de periódicos, los cuales tuvo que botar, ya que plata nunca ganó.

"El ciclismo me dejó recortes de periódicos, que después los perdí. Plata nunca gané. Siempre corrí por mi propia cuenta, corría por alguna empresa que me daba tres mil o cuatro mil pesos. Yo por tener alguna media ayuda corría por ellos. No por que me estaban patrocinando".

Forero también recordó que él fue el encargado de darle las primeras medallas de oro a nivel internacional en el ciclismo y rememoró un incidente que vivió en un certamen en Argentina en el Campeonato Panamericano de 1951.

