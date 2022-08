Aumenta el pesimismo con Nairo Quintana: "afrontar esa defensa es muy difícil"

Pasan los días y se conocen más reacciones en relación al proceso que adelanta Nairo Quintana ante el TAS para revertir la decisión del Tour de Francia tras descalificar al ciclista del Arkea.

El corredor boyacense acudió ante dicho tribunal para defender su versión de no haber consumido Tramadol, una sustancia que se usa para calmar el dolor, pero que está prohibida por la Unión Ciclística Internacional (UCI).

Si bien no es dopaje, el ciclista colombiano habría acudido al Tramadol, de acuerdo a los resultados de los análisis hechos por la organización del Tour. El boyacense lo niega rotundamente y por ello fue al TAS.

No obstante, conocedores del proceso ante el Tribunal de Arbitramento Deportivo reconocen que Nairo no la tendrá fácil, mirando las instancias que hay en dicho procedimiento.

Así al menos lo afirma Fabián Puerta, ciclista en la modalidad pista, quien salió positivo en una prueba al dopaje e hizo su defensa ante el TAS, pero no pudo comprobar su inocencia.

"Es un proceso muy duro. Si la verdad hubiera tenido la mentalidad que ahora tengo, no me hubiera desgastado ni física ni mentalmente afrontando una defensa ante la UCI, más haberme gastado el dinero que me gasté. Eso fue parte del proceso, del aprendizaje y de vivir lo que tenía que vivir", dijo Puerta en Caracol.

El velocista, de hecho, le recalcó a Quintana que la defensa ante el tribunal será compleja debido a la tramitología y los plazos que se manejan en estos casos.

"Es difícil hablar con la UCI, tuve respuestas que llegaban en ocho días como respuestas que llegaban en ocho meses. Es un proceso muy angustiante y más a Nairo con esa sustancia que ni él mismo se explica cómo pudo aparecer en su cuerpo. Creo que para él se le vienen días difíciles, pero sé que es un gran corredor y un gran guerrero que puede salir victorioso y de la mejor manera".