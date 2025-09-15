Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 12:24
Bomba en el World Tour: figura de la Vuelta a España cambia de equipo
Varios movimientos se esperan en el CicloMercato con miras a la temporada 2026.
Finalizó la edición 80 de la Vuelta a España, la cual tuvo varios impases debido a las protestas de grupos activistas pro Palestina que hicieron recortar algunas etapas, incluida la última, que se corrió el domingo 14 de septiembre.
La ronda española que acaba de terminar también significó la última participación de varios corredores antes de cambiar de equipo, caso de una de las figuras, que se metió en el 'top 5' y ganó una de las clasificaciones.
Puede leer: ¿Qué pasará con Nairo? Movistar anunció a un nuevo 'escalador'
El corredor top que cambia de equipo tras la Vuelta a España
El estadounidense Matthew Riccitello cambiará de equipo, pues se venía desempeñando en el Israel-Premier Tech, y ahora pasará a integrar las filas del Decathlon AG2R La Mondiale Team. Todo está acordado y en las próximas horas será oficial.
Riccitello, de 23 años, viene de ganar la clasificación de los jóvenes y ser quinto en la clasificación general de la Vuelta a España 2025, razones suficientes para tener varios pretendientes y cambiar de equipo.
De hecho, el estadounidense estaba analizando ofertas desde hace varias semanas, en vista de que su contrato con el Israel estaba por terminar y su intención de salir a un equipo World Tour era latente.
Así, el Decathlon AG2R fue el que mejor oferta realizó y finalmente se quedó con sus servicios. Solo resta el anuncio oficial, pero el acuerdo ya se alcanzó y el contrato los mantendrá ligados por tres temporadas (2026 a 2028).
Le puede interesar: ¿En qué posición quedó Egan Bernal en la Vuelta a España 2025?
En este 2025, fuera de lo realizado en Vuelta a España, Riccitello viene de ser undécimo en la Vuelta a Cataluña y decimotercero en el Tour de Polonia, además de ser campeón del Tour de Sibiu.
Decathlon AG2R La Mondiale Team será el cuarto equipo de Matthew Riccitello en el profesionalismo, pues antes militó en el LUX Cycling y el Hagens Berman Axeon de Estados Unidos.
Fuente
Antena 2