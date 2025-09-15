Bomba en el World Tour: figura de la Vuelta a España cambia de equipo

Finalizó la edición 80 de la Vuelta a España, la cual tuvo varios impases debido a las protestas de grupos activistas pro Palestina que hicieron recortar algunas etapas, incluida la última, que se corrió el domingo 14 de septiembre.

La ronda española que acaba de terminar también significó la última participación de varios corredores antes de cambiar de equipo, caso de una de las figuras, que se metió en el 'top 5' y ganó una de las clasificaciones.

El corredor top que cambia de equipo tras la Vuelta a España

El estadounidense Matthew Riccitello cambiará de equipo, pues se venía desempeñando en el Israel-Premier Tech, y ahora pasará a integrar las filas del Decathlon AG2R La Mondiale Team. Todo está acordado y en las próximas horas será oficial.

Riccitello, de 23 años, viene de ganar la clasificación de los jóvenes y ser quinto en la clasificación general de la Vuelta a España 2025, razones suficientes para tener varios pretendientes y cambiar de equipo.