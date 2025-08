Bombazo: equipo World Tour podría juntar a Nairo y a Roglic

¿Qué otros cambios podría hacer Movistar en su plantilla?

Más allá de buscar la llegada de Primoz Roglic, Movistar también planea la salida de otros corredores al tener a jóvenes figuras del ciclismo español como Iván Romeo, Jon Barrenetxea o Javi Romo. En este caso, el español Will Barta podría irse a final de temporada, al igual que el italiano Davide Cimolai y el portugués Ruben Guerreiro.

En cuanto a Nairo, quien termina contrato a finales de 2025, todavía no hay nada concreto, ya que todo está sujeto a la decisión que tome el equipo telefónico frente a su futuro. No obstante, Fernando Gaviria tendría asegurada su continuidad para la próxima temporada pese a sus resultados no han sido los mejores.

