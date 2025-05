Bradley Wiggins, campeón del Tour de Francia 2012, admitió su adicción a la cocaína

El exciclista británico Bradley Wiggins, ganador del Tour de Francia en 2012 y cinco veces campeón olímpico, admitió su adicción a la cocaína cuando se retiró como profesional y dijo ser "afortunado por estar aquí".

Wiggins precisó que dejó de consumir hace un año. "Mi hijo pensaba que un día me encontraría muerto en la cama. Era un adicto y la gente no se daba cuenta. Estaba drogado la mayor parte del tiempo", explicó al diario The Observer.

