Cambios de última hora en el protocolo sanitario del Tour de Francia

El protocolo sanitario fue suavizado para los equipos en lo relativo al riesgo de expulsión del Tour de Francia: serán dos casos de corredores positivos en covid-19, en un periodo de siete días, los que conllevarán la exclusión, informó este viernes la UCI.

La semana pasada, los organizadores del Tour habían anunciado esta medida para dos casos positivos relativos al conjunto de miembros de cada formación presente en la 'burbuja' de la carrera, sobre una treintena de personas por equipo.

Los equipos se mostraron recelosos con la medida que aumentaba el riesgo de expulsión.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) precisó las modalidades de aplicación, añadiendo que esta revisión parcial será válida para las tres grandes vueltas (Giro, Tour y Vuelta).

"Las modificaciones aportadas están guiadas por la voluntad de optimizar la interpretación de un test positivo de diagnóstico viral, y de confirmar que corresponde realmente a una infección reciente por coronavirus", declaró la UCI.

"En el caso en que dos corredores o más den positivo por covid-19 en el seno de un mismo equipo y en un periodo de siete días durante una gran vuelta, la UCI autorizará al organizador de la prueba a pronunciarse sobre la retirada del equipo afectado por motivos sanitarios", informó la UCI.

Por el momento, dos casos de covid-19 fueron anunciados el jueves, a 48 horas de la salida de la primera etapa. Ambos corresponden a dos miembros no ciclistas del Lotto, que los envió a casa junto a las personas con las que compartían habitación.

"El riesgo cero no existe, hace falta una vigilancia de todas las instancias, no hay que relajarse. Se lo hemos repetido a los equipos, hay 30 personas implicadas, no son solamente los corredores, también el chófer del bus, el cocinero, el masajista... Todo el mundo", insistió el presidente de la UCI, el francés David Lappartient.