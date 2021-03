Campeón de París - Niza opinó sobre el presente y futuro de Nairo y Egan Bernal

Cumpliendo con el tradicional calendario World Tour, este domingo inició una nueva versión de la carrera París – Niza en Francia con la presencia estelar de Primoz Roglic y el actual campeón de la carrera, el alemán Maximilian Schachmann.

Schachmann, uno de los líderes del Bora Team, habló sobre los corredores colombianos más nombrados del World Tour: Egan Bernal y Nairo Quintana; además de lo que prevé para esta temporada en las bielas.

En ‘El Tiempo’ le preguntaron si Nairo ha perdido terreno al estar en un equipo de segunda categoría y contestó: “No creo que haya perdido protagonismo. El Arkea es un buen equipo, con un proyecto ambicioso. Además, conocemos a Nairo y él es un corredor que no se da por vencido, uno de los grandes escaladores y en la montaña es demasiado fuerte. A él le reconozco sus cualidades. Es un ciclista que se ha destacado”.

“Creo que sí puede conseguirlo. Es un gran corredor. Tiene sus condiciones y experiencia”, agregó sobre la posibilidad de Quintana y un título de grandes vueltas.

Respecto a Bernal, señaló: “Sinceramente, nunca he hablado con Egan, no sé mucho de él, pero ojalá se recupere porque el ciclismo lo necesita. Es un corredor muy bueno, fuerte. He visto sus actuaciones y lo ha hecho muy bien. Estará peleando las grandes carreras. Tiene una gran sonrisa (risas). Es un líder y tiene mucha fortaleza”.

Y cerró hablando sobre las precauciones que debe tener para retener el título de la París - Niza: “El año pasado, recuerdo mucho cuando Nairo Quintana hizo estragos en la última etapa, y ahora sé cómo cuidarme de ese tipo de corredores que suben muy fuerte, como Roglic o Tao Hart. No sé con qué equipo venga el Ineos, quizá Richie Porte. Será una gran carrera para ver”.