Campeonato mundial de ciclismo: fechas, horario, recorrido y favoritos

Desde este jueves, día 24, al domingo, 27, se llevarán a cabo en el circuito de Imola, en la región italiana de Emilia Romagna, los Campeonatos del Mundo de ciclismo, una cita comprimida a solo las pruebas elite por la pandemia de COVID y a la que se llega directamente del Tour de Francia que ha encumbrado al joven esloveno Tadej Pogacar.



El corredor del UAE que dirige el español Joxean Fernández 'Matxin' es uno de los inscritos en estos Mundiales, aunque solo en la prueba en línea y no en la Contrarreloj, en la que hubiese sido uno de los grandes candidatos, y hasta el principal favorito, tras la exhibición del sábado hacia La Planche des Belles Filles.



Ocurre lo mismo con su compatriota Primoz Roglic, quien a última hora se quedó sin la gloria a la que le parecía destinada cediendo en la que, a priori, era su gran baza: la lucha contra el crono. Para la que tampoco se ha inscrito en Imola.

Los dos eslovenos son dos de los grandes nombres esperados en unos Mundiales que iban a ser en Suiza, en Aigle-Martigny, durante toda la semana pero que, como tantas cosas, ha obligado a cambiar la aparición del nuevo coronavirus en el mundo.



Así, el programa, sin pruebas sub-23 ni júnior ni la crono mixta por equipos, novedad del año pasado en Yorkshire (Reino Unido), se queda en las cuatro carreras elite, las cronos y las carreras en línea, tanto en mujeres como en hombres.



Si las pruebas masculinas llegan sin descanso del Tour de Francia, las femeninas lo hacen desde el Giro de Italia, donde quedó descartada por una caída la holandesa Annemiek van Vleuten, vigente campeona mundial en línea, la corredora más fuerte del momento y flamante fichaje del Movistar para 2021.



Aunque las neerlandesas seguirán siendo las grandes favoritas a seguir dominando una carrera en línea en la que encadenan tres oros. Para la CRI también apuntan al podio, si bien la estadounidense Chloé Digert ya las ganó en 2019 y este año también se la considera con muchas opciones.



Para las pruebas masculinas, a la espera de la digestión del triunfo de Pogacar, el Tour ha dejado claros candidatos: el belga Wout van Aert y el hoandés Tom Dumoulin, dos de los damnificados por la derrota de su líder Roglic en la Grande Bouclé. Ambos para las dos pruebas, si bien 'Dumo' más para la crono y Van Aert para la de línea.

El francés Julian Alaphilippe, el polaco Michal Kwiatkowski y el suizo Marc Hirschi también suenan con fuerza para una más que exigente prueba en línea 259,2 kms. con un desnivel positivo de casi 5.000 metros acumulados en las nueve vueltas a un circuito de 28,8 kms. con dos subidas similares cercanas de unos 2,7 kms de ascensión (Mazzolano y Cima Galisterna), más del 6 por ciento de pendiente media y tramos de hasta el 14.



El circuito será el mismo para las dos carreras en línea, si bien las mujeres darán solo cinco vueltas para completar 144 kms.



En la masculina, junto a los que estuvieron en Francia, suenan además el danés Jakob Fuglsang y el canadiense Michael Woods.



Pero tratándose de un Mundial, y aunque en el Tour le faltó chispa, siempre hay que tener en cuenta a Alejandro Valverde, que le ha dado a España siete medallas. La última, la única de oro, en un final inolvidable -controlando todo lo controlable y más- en 2018.



Como también tratará de tener sus opciones el potente equipo (Miguel Ángel López, Rigo Urán, Sergio Henao, Esteban Chaves ...) de una Colombia en 'shock' por las dos detenciones en la investigación abierta contra el Arkéa-Sámsic que lidera Nairo Quintana, su principal líder e icono.



En la crono, un circuito llano de 32 kms. tanto en hombres como en féminas, además de a Dumoulin y Van Aert, se les presume opciones al italiano Filippo Gana, el australiano Rohan Dennis y el podio de los Europeos de hace un mes: el suizo Stephan Kung, oro; el francés Remí Cavagna, plata; y el belga Víctor Campenaerts, bronce.



Programa de carreras:



Jueves, 24 Contrarreloj femenina 32KM 8:40 am (hora de Colombia)



Viernes, 25 Contrarreloj masculina 32KM 8:30 am



Sábado, 26 Prueba en línea femenina 144KM 6:45 am



Domingo, 27 Prueba en línea masculina 259,2KM 3:55 am