Campeonato Nacional de Ruta 2024: orden de salida para las pruebas contrarreloj

Todo está listo para que este jueves 25 de enero dé inicio una nueva edición de los Campeonatos Nacionales de Ruta. En el primer día de competencias se disputarán las pruebas contrarreloj en las categorías élite y sub 23 en las ramas masculina y femenina.

En las últimas horas, la Federación Colombia de Ciclismo dio a conocer el orden oficial de partida.

Las primeras en entrar en acción serán las damas en la categorías sub 23. Natalia Muñoz, del equipo Clarus Merquimia-Strongman, será la encargada de abrir el telón de las competencias al iniciar su prueba contrarreloj a las 8:30 de la mañana.

Elvia Julia Cárdenas, de la escuadra Potencia de la Vida Strongman, será la última dama sub 23 que tomará la partida a las 8:46 A.M.

Yuri Marcela Álzate (Caldas) abrirá la categoría élite damas sobre las 8:47 de la mañana. Diana Carolina Peñuela (DNA Pro Cycling) cerrará la prueba sobre las 9:08 A.M..

Los hombres sub 23 comenzarán la crono a las 9:00 de la mañana con Jerónimo Soto (Corporación Plateado). El último en tomar la partida será Diego Pescador (GW Erco Shimano) a las 9:27.

Finalmente, los varones élite disputarán el título nacional desde las 9:28 de la mañana con Jeison Gómez del departamento de Santander.

El grupo de favoritos tomará la partida a las 9:50 con Rodrigo Contreras.

Rodrigo Contreras (Nu Colombia) - 9:50 A.M.

Germán Darío Gómez (Team Polti Kometa) - 9:52 A.M.

Nairo Quintana (Movistar) - 9:54 A.M.

Brandon Rivera (INEOS) - 9:56 A.M.

Walter Vargas (Team Medellín) - 9:58 A.M.

Egan Bernal (INEOS) - 10:00 A.M.

Rigoberto Urán (EF Education) - 10:02 A.M.

Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrihe) - 10:04 A.M.

Einer Rubio (Movistar) - 10:06 A.M.