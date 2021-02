Canal que transmite Estrella de Besseges 2021, etapa 1 ONLINE EN VIVO

Egan Bernal (INEOS) debuta en la temporada 2021 siendo parte de la Estrella de Besseges, competencia que también tiene la presidencia de Rigoberto Uran (Education First) y Alejandro Méndez del Equipo Kern Pharma. Cabe señalar que en los cinco días habrá otros corredores que hacen parte de la categoría World Tour.

Estrella de Besseges 2021, etapa 1: hora, canal de TV y cómo verla por internet

La primera etapa de la Estrella de Besseges 2021 será transmitida por el canal Win Sports TV para Colombia. Además, las emociones de la jornada inicial de la competencia se pueden seguir a través de algunas transmisiones vía streaming. Si está en Europa, transmite Sporza y L’Equipe. También puede seguir la fracción por Antena2.com, minuto a minuto.

Colombia: 7:00 am

Estados Unidos: 7:00 am (este), 4:00 am (pacífico)

España: 1:00 pm

Argentina: 9:00 am

Ecuador: 7:00 am

Estrella de Besseges 2021: cuándo comienza y cuándo termina la competencia

La carrera Estrella de Besseges en su edición 2021 arranca este miércoles 3 de febrero e irá hasta el próximo 7 del mismo mes.

Estrella de Besseges 2021: principales figuras presentes en la carrera

INEOS Grenadiers

Geraint Thomas

Michal Kwiatkowski

AG2R Citroen Team

Greg Van Avermaet

Trek Segafredo

Bauke Mollema

Vincenzo Nibali

Mads Pedersen

Ef Pro Cycling

Alberto Bettiol

Rigoberto Urán

Lotto Soudal

Tim Wellens

Bora - Hansgrohe

Pascal Ackermann

Lennard Kamma

Arkéa Samsic

Nacer Bouhanni