'Capo' del Jumbo sacude el World Tour: inesperada confesión por una prueba antidopaje

Cada día se implementan nuevos cambios en el ciclismo mundial. Por ejemplo, los controles antidopaje tienen una mayor rigurosidad con respecto a años anteriores para evitar que tanto corredores como equipos estén involucrados en este tipo de casos, lo que evidentemente puede generar serias consecuencias.

En este sentido, todos los deportistas están obligados a asistir a estos controles. Sin embargo, un 'capo' como Jonas Vingegaard sorprendió a propios y extraños al confesar que tiene una infracción en su currículum por saltarse una de estas pruebas en el año 2019.

Sin embargo, esto no fue a propósito, pues un descuido hizo que no fuera debidamente notificado para hacerse el respectivo control: “Dejé mi teléfono en la cocina y el timbre no funcionaba. Intentaron llamarme y fue imposible responder por eso”, expresó el corredor del Jumbo en entrevista para el periódico danés Ekstra Bladet.

A pesar de que no acudió a la cita en primera instancia, lo fueron a visitar dos días después para hacerse el test correspondiente. En todo caso, esto le sirvió de lección a Vingegaard para tomar precauciones y evitar que esto se vuelva a presentar: “Es mi trabajo recordar los controles, pero cuando estoy en casa me relajo un poco". confesó.

Para el danés, estos controles son importantes para evitar que los casos de dopaje se sigan replicando en el ciclismo mundial. En su caso, se ha sometido a alrededor de 70 pruebas durante el 2023: “Es bueno someterse a pruebas constantemente. En cierto modo ayuda”, añadió el actual bicampeón del Tour de Francia.

A propósito de esta competencia, se han circulado rumores sobre el posible uso de sustancias prohibidas en el Jumbo, algo que tanto Vingegaard como el equipo han rechazado enfáticamente. Pese a ello, Michael Hessmann fue suspendido al dar positivo a un test que se le practicó el pasado 14 de junio.

