Carapaz arremetió contra el Movistar con una respuesta contradictoria

"La decisión que yo había tomado influyó en los últimos sucesos que habían pasado. Como yo siempre había dicho, yo no quería estar a la sombra de nadie y hacer mi propio camino. Yo sentí que la confianza no se me transmitió como yo quería y bueno, al final yo dije: ‘tengo 25 años y experimentar cosas nuevas, si me equivoco en tomar una decisión que sea ahora y no después’”, señaló en diálogo con ESPN.

“Y para mí no ha sido un error, es un equipo en el que estoy contento y feliz, un equipo como de casa, no es como me lo pintaban que son fríos porque son ingleses... y es una experiencia nueva porque aprendo otro idioma y es beneficioso para mí y mi familia. Fueron un montón de cosas que me impulsaron y no me arrepiento de haberla tomado”, señaló al mismo tiempo que contaba sobre la buena relación que de a poco ha edificado con el colombiano Egan Bernal.

Y cerró elogiando a su actual escuadra: “Ineos es el mejor del mundo y eso es por sus últimos resultados en el Tour de Francia; y cuando estás aquí dentro ves la diferencia de una cosa a la otra... fue como pasar una cosa nueva, algo impresionante como lo llevan, todo súper medido. En el tema deportivo todo es implacable, es como un reloj”.