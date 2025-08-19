Cargando contenido

Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano que no correrá la Vuelta a España
Ciclismo
Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 09:39

Carapaz destapó sus nuevos planes tras renunciar a la Vuelta a España

El ciclista ecuatoriano sorprendió al no participar en la Vuelta a España.

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz sorprendió este lunes 19 de agosto al anunciar que no disputará la edición 80 de la Vuelta a España, carrera en la que se perfilaba como líder del EF Education Easy Post para luchar por la clasificación general-

La ausencia de Carapaz se debe a sufrir altibajos en su recuperación, luego de presentar una infección gastrointestinal.

"Tras perderse el Tour de Francia por una infección gastrointestinal, nuestro ciclista ecuatoriano tenía la mira puesta en su regreso a la Vuelta a España. Sin embargo, tras una recuperación con altibajos, Richie, junto con nuestro equipo médico, decidió retrasar su regreso a la competición para asegurar su máximo potencial", explica un comunicado del equipo.

Los nuevos objetivos de Richard Carapaz

Luego de confirmarse su baja de la Vuelta a España, el EF Education Easy Post y Richard Carapaz anunciaron que tendrán como nuevos objetivos para el cierre de la temporada 2025 las clásicas italianas y el Campeonato Mundial de ruta.

Una de las pruebas que aspirará a ganar Carapaz será el Giro de Lombardía, último monumento del año. 

"Ahora, nuestros próximos objetivos son las clásicas italianas, especialmente Il Lombardia, y también el Campeonato Mundial de Ruanda. Es un Campeonato Mundial muy especial para mí, donde tengo una gran oportunidad, y quiero prepararme lo mejor posible"; afirmó el ecuatoriano.

Nómina del EF Education Easy Post para la Vuela a España

Archie Ryan, Markel Beloki, Lukas Nerurkar, Jardi van der Lee, Esteban Chaves, James Shaw will, Madis Mihkels y Sean Quinn.

