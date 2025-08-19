Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 09:39
Carapaz destapó sus nuevos planes tras renunciar a la Vuelta a España
El ciclista ecuatoriano sorprendió al no participar en la Vuelta a España.
El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz sorprendió este lunes 19 de agosto al anunciar que no disputará la edición 80 de la Vuelta a España, carrera en la que se perfilaba como líder del EF Education Easy Post para luchar por la clasificación general-
La ausencia de Carapaz se debe a sufrir altibajos en su recuperación, luego de presentar una infección gastrointestinal.
"Tras perderse el Tour de Francia por una infección gastrointestinal, nuestro ciclista ecuatoriano tenía la mira puesta en su regreso a la Vuelta a España. Sin embargo, tras una recuperación con altibajos, Richie, junto con nuestro equipo médico, decidió retrasar su regreso a la competición para asegurar su máximo potencial", explica un comunicado del equipo.
Los nuevos objetivos de Richard Carapaz
Luego de confirmarse su baja de la Vuelta a España, el EF Education Easy Post y Richard Carapaz anunciaron que tendrán como nuevos objetivos para el cierre de la temporada 2025 las clásicas italianas y el Campeonato Mundial de ruta.
Una de las pruebas que aspirará a ganar Carapaz será el Giro de Lombardía, último monumento del año.
"Ahora, nuestros próximos objetivos son las clásicas italianas, especialmente Il Lombardia, y también el Campeonato Mundial de Ruanda. Es un Campeonato Mundial muy especial para mí, donde tengo una gran oportunidad, y quiero prepararme lo mejor posible"; afirmó el ecuatoriano.
Richard Carapaz will miss the Vuelta a España but the season is far from over. 💪🇪🇨— EF Pro Cycling (@EFprocycling) August 19, 2025
“Now, the next goals we’ve set are the Italian classics, especially Il Lombardia, and also the World Championships in Rwanda. It’s a very special World Championship for me, where I have a big… pic.twitter.com/ZSGZQ8GISm
Nómina del EF Education Easy Post para la Vuela a España
Archie Ryan, Markel Beloki, Lukas Nerurkar, Jardi van der Lee, Esteban Chaves, James Shaw will, Madis Mihkels y Sean Quinn.
