Carapaz destapó sus nuevos planes tras renunciar a la Vuelta a España

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz sorprendió este lunes 19 de agosto al anunciar que no disputará la edición 80 de la Vuelta a España, carrera en la que se perfilaba como líder del EF Education Easy Post para luchar por la clasificación general-

La ausencia de Carapaz se debe a sufrir altibajos en su recuperación, luego de presentar una infección gastrointestinal.

"Tras perderse el Tour de Francia por una infección gastrointestinal, nuestro ciclista ecuatoriano tenía la mira puesta en su regreso a la Vuelta a España. Sin embargo, tras una recuperación con altibajos, Richie, junto con nuestro equipo médico, decidió retrasar su regreso a la competición para asegurar su máximo potencial", explica un comunicado del equipo.