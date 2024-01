Carapaz por su revancha en 2024: será el líder del Education First en dos 'grandes'

El 2024 llega con un aroma de revancha para Richard Carapaz tras una temporada en la que los accidentes fueron el gran factor que lo perjudicó en su estreno con el Education First. Sin duda, el más fuerte fue el que tuvo en el Tour de Francia, donde tuvo que abandonar al término de la etapa 1.

Su único consuelo en el 2023 fue su título como campeón nacional de ruta en Ecuador. Además, llegó como el gran favorito en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile; sin embargo, se quedó con la medalla de plata en la prueba contrarreloj al perder ante el colombiano Walter Vargas.

Pese a estas circunstancias, el nacido en Carchi espera tener mejores resultados en esta nueva temporada con el Tour como su principal objetivo a expensas de la cerrada lucha que se pueda presentar entre Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic y Remco Evenepoel.

Pero eso no es lo único que se viene para él, pues como parte de sus planes espera defender el oro en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos París 2024. Asimismo, sería el líder del Education First no solamente para el Tour de Francia, sino también para la Vuelta a España.

Richard Carapaz comienza el 2024 en Colombia

Lo que sí es claro es que Carapaz comenzará el 2024 disputando el Tour Colombia 2.1 al lado de Rigoberto Urán y Esteban Chaves. Luego de ello, emprenderá rumbo a Europa para competir en la Strade Bianche en marzo.

En cuanto a vueltas menores, el corredor de 30 años participará en la París-Niza, la Vuelta al País Vasco, el Critérium del Dauphiné y el Tour de Suiza antes de los grandes retos que se vienen en la temporada: el Tour, la Vuelta a España y los Olímpicos.

Por otra parte, la Lieja-Bastoña-Lieja aparece como el único monumento en su calendario para este 2024.