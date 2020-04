Carapaz también tuvo problemas con Landa: más revelaciones desde el Movistar Team

Una de las más fuertes polémicas del ciclismo de ruta en el último mercado fue la partida de Richard Carapaz del Movistar Team, hacia INEOS. Una decisión sorpresiva del pedalista ecuatoriano, teniendo en cuenta que había ganado el Giro de Italia. Sin embargo, cometió un grave error antes de la Vuelta a España que rompió las relaciones en la escuadra telefónica.

Luego esa polémica y las revelaciones que hizo la serie de Netflix sobre Carapaz, el propio pedalista respondió a ESPN: “No he sido desleal en ningún sentido. Di más de lo que me habían pedido. Como corredor lo hice lo mejor posible y si no lo valoran cada uno sacará sus conclusiones".

"Hay una parte de él de la que estoy muy agradecido. Es un sentimiento de orgullo y es un chico al que le tenía mucho cariño. Te regala su confianza cuando le llamo con 21 años para que se venga a España y que haga unas carreras con el Lizarte y luego hace 5 carreras con el equipo profesional y al año siguiente lo vemos evolucionar y no tenemos dudas de que en su interior hay un gran corredor. Lo va demostrando y si algo ha habido en él ha habido confianza, como la tuvo en el Giro de 2018 y 2019. No era un problema de confianza, era un problema de compartir liderato con Landa”, respondió ante todo eso Eusebio Unzué en el programa ‘El Leñero’ de España.

Asimismo, se refirió a las declaraciones de uno de sus entrenadores en el documental de Netflix: “Luego demostró que era el mejor del equipo y de la carretera. Las palabras de Pablo (Lastras, en el documental) pudieron ser exageradas, pero es un hombre con su pronto y un tipo muy riguroso. Posiblemente lo sintió. Creo que Carapaz sabe el cariño del que ha gozado aquí. Pero prefiero quedarme con los grandes momentos y las grandes cosas que hemos conseguido. Cómo han crecido y han llegado siendo buenos corredores y se van siendo personajes. A todos nos gustaría evitar los roces, pero esto también tiene que existir, el propio deporte lo requiere”.

Y cerró hablando con nostalgia y molestia por la mala partida del ecuatoriano: “Me dolió mucho la salida de Richard Carapaz. Era el relevo generacional, estaba preparado para liderar este equipo. Estaba preparado para todo. Comenzaba a tener esa seriedad, se iba asentando en todos los sentidos, asimilaba el éxito... Confiaba que fuera un pilar de este equipo, pero cuando te enteras que un año o año y medio antes ha firmado con otro equipo y te sigue contando 'qué no, qué no' se hace duro y me da pena. Si era por buscar espacio deportivo lo habría tenido más fácil este año en Movistar que donde está".