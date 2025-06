Carapaz y Del Toro fuertemente juzgados por Einer Rubio: "Es jodido"

"Es jodido que un Giro se pierda por una indecisión, tanto de Del Toro como de Richard. En el calor de la etapa no podían haber sido tan egoístas. Eso de pierdo yo, pero no ganas tu no es lo mejor, ellos fueron los perjudicados. Son situaciones en carrera en las que tienen que ver sus directores. Del Toro y estaba nostálgico, decía que le habían dado una orden desde el carro y que él había actuado bien, pero es difícil." Dijo en El Tiempo.