Carapaz y su indirecta al Movistar: "ahora sé que es ser un ciclista profesional"

El vigente campeón del Giro de Italia, el ecuatoriano Richard Carapaz fue entrevistado por su nuevo equipo, Ineos, con el que tiene grandes expectativas para esta nueva temporada y con el que espera lograr más triunfos en las vueltas 'grandes'. Carapaz, excompañero de Nairo Quintana, ahora será colega de escuadra con el también colombiano, Egan Bernal, ganador en la pasada temporada del Tour de Francia y quien durante este año afrontará la competencia como líder.

Lea también: Estos son los partidos que tendrán VAR en las primeras fechas del FPC

"Estoy muy contento es algo que había pensado hace muchos años y ahora lo estoy viviendo, es una sensación muy bonita para mí. Voy a entregar lo mejor de mí, porque ahora me siento muy bien y no me siento extraño, soy parte de una estructura donde ahora sé que es ser un ciclista profesional", destacó el ecuatoriano sobre su llegada al equipo británico, dejando entrever las muchas inconformidades respecto al Movistar, del que era parte.

Luego, refiriéndose un poco al calendario que enfrentará, señaló: "El objetivo grande que quiero lograr conjuntamente con el equipo es el Giro de Italia y repetir en el Tour de Francia, en anteriores años no he tenido la oportunidad de conocer el Tour y creo que es la oportunidad de hacerlo y que estoy con el mejor equipo para iniciar".

Le puede interesar: Estos son los partidos que tendrán VAR en las primeras fechas del FPC

Y no se olvida de su triunfo en el Giro: "Es una alegría muy grande haber triunfado en Italia, es lo que me hace que vuelva, ahora tengo un poco más de madurez tanto deportiva como psicológica y para mí va a ser una ventaja extra, porque conozco el Giro, he podido estar allí durante 2 años y el próximo año espero volver a repetir la misma gesta y me lo voy a preparar para lograrlo".

Finalmente, concluyó refiriéndose a su participación en el Tour Colombia 2.1 de 2020: "Volver a Colombia es algo bueno, ya he estado en ocasiones anteriores y esta vez creo que es una ocasión perfecta, porque Egan es el campeón del Tour y yo el del Giro y volveremos con nuestra mejor versión a Colombia".