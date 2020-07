Carlos Betancur contó cómo está el Movistar Team tras la salida de Nairo

Sobre la actualidad del Movistar tras la salida de Nairo y la incógnita de cara al Tour de Francia en la escuadra española, enfatizó: “Yo creo que van a hacer un buen Tour, esperando cómo reacciona Enric Mas acompañado de Alejandro Valverde, Movistar siempre es un equipo competitivo en las grandes vueltas y en este Tour no será la excepción, a pesar de la salida de Nairo”.

Sobre su calendario en el World Tour, señaló: “Estaré en Strade Bianche en Italia, Milan - Turín, Milan - San Remo, Giro de la Emilia, Gran Piamonte, la Tirreno Adriático, Flecha Valona y terminando con el Giro de Italia”.

De interés: Los desafíos de los tres colombianos del Movistar Team; ahora en Europa

“Por lo del covid-19 cambió todo totalmente, igual es una fecha buena para el Giro porque no hace tanto calor, a mí siempre me da bastante duro. Muchas carreras en Italia, allá me gusta correr y esperemos qué pasa, pero es una incertidumbre irme a Europa y dejar a mi familia aquí con todo”, confesó el pedalista.

Y cerró confirmando su presencia en el mundial de ruta que se llevará a Cabo en Suiza, una semana después del Tour de Francia: “El campeonato del mundo siempre me ha gustado muchísimo, siempre me va bien representando a Colombia y uno busca hacer lo mejor, pero hay que esperar y estar ahí. Sabemos que estar en la selección es muy duro por la calidad de los corredores”.