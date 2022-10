Caso Nairo Quintana: Fecha clave para la defensa del colombiano en el TAS

El futuro del ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana está en un momento definitivo. Después de confirmarse su salida del Arkéa-Samsic, el boyacense estudia ofertas para continuar su carrera en otra escuadra europea y mantenerse al máximo nivel deportivo.

Mientras analiza su decisión, Nairo deberá afrontar una fecha clave en el caso que llevó al Tribunal de Arbitraje Deportivo, luego de apelar la sanción que le impuso la Unión Ciclista Internacional (UCI) de descalificarlo del Tour de Francia 2022 tras encontrarle rastros de tramadol en dos muestras secas tomadas durante la carrera.

Lea también: Le abren la puerta a Nairo; equipo World Tour ignoraría lo del Tramadol: "no será un obstáculo"

Según reveló Cyclingnews, Quintana tendrá que presentarse el próximo miércoles 12 de octubre para exponer su defensa, ya que niega haber utilizado tramadol durante el pasado Tour de Francia.

“Como saben, he presentado mi defensa ante el TAS. Seguimos trabajando con mi grupo de abogados y tengo confianza porque soy honorable y honesto”, afirmó Quintana.

Después de la audiencia, se espera que el TAS no tome mucho tiempo en dar su veredicto final, el cual se podría conocer mucho antes de terminar el año 2022.

Astana le abre la puerta a Nairo

Le puede interesar: Equipo World Tour descarta fichar a Nairo Quintana: "no está en nuestros planes"

Ante el retiro del italiano Vincenzo Nibali, la escuadra kazaja Astana estaría dispuesta a negociar un contrato con Nairo Quintana, como una segunda opción, junto con Miguel Ángel 'supermán' López, para contar con un nuevo líder de grandes vueltas en su escuadra.

Astana ha manifestado que no ve como un obstáculo que Quintan haya o no usado tramadol durante una carrera, teniendo en cuenta que en ese entonces no estaba considerada como una sustancia de dopaje.

“Astana Qazaqstan es el destino más probable para Quintana y su positivo por Tramadol no se ve como un obstáculo”, dijo Cycling News.