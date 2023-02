Chaves vistió por primera vez la camiseta arco iris como campeón nacional de ruta

¡La espera valió la pena! ¡Así luce Esteban con su nuevo maillot de campeón nacional colombiano de Rapha! 🇨🇴😍



————————————



The wait is over! Check out Esteban in his new Colombian champion’s jersey from Rapha! 🇨🇴😍 pic.twitter.com/lN6syOY1ad