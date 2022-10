Choque de trenes; Rigo contradice a Nairo y desata la polémica: “es comparar manzanas con naranjas"

Mucho ha dado de qué hablar el nuevo sistema de puntuación que implementó la UCI para la clasificación por equipos del World Tour. Algunas escuadras se vieron comprometidas en la lucha por el descenso, entre ellas la española Movistar y la norteamericana Education First.

Como era de esperarse, la polémica y las críticas entre las formaciones implicadas estuvieron presentes durante los últimos meses, ya que varias se vieron comprometidas respecto a su presencia en la máxima división del ciclismo mundial para la temporada 2023.

Sin embargo, otros equipos como el Arkea-Samsic, del cual hizo parte hasta hace unas semanas el colombiano Nairo Quintana, defendieron la manera como se calculó la puntuación para determinar cuáles equipos integrarían el World Tour el próximo año y cuáles no.

Así lo dejó ver el propio Nairo cuando fue interrogado acerca del tema. “El sistema de puntaje está bien hecho porque da oportunidades a todo el mundo para que esté entre los mejores”, dijo Quintana en una entrevista que le hizo Marca.

“Antes pagabas un dinero y estabas con los mejores; ahora es mucho más equitativo porque los grandes entran en dificultad y hace que las carreras sean más interesantes”, añadió.

Sobre lo que dijo Nairo, Rigoberto Urán se mostró en desacuerdo porque no resulta adecuada la puntuación implementada por la UCI. “Nunca profundicé en los puntos de clasificación de la UCI hasta esta temporada. Para nosotros, los puntos UCI no influyeron en cómo y dónde competimos ni a quién contratamos. Las clasificaciones de la UCI comparan manzanas con naranjas”, dijo Urán, quien tuvo que luchar con el EF para no perder la categoría en este 2022.

Education First incluso fue más allá y dijo que el nuevo sistema es destructivo: “Tal como está estructurado actualmente, el ascenso/descenso en el ciclismo es destructivo. Duele a los atletas. Destruye equipos. Disminuye el valor del deporte. Y fomenta el dopaje. Reconozco que esa declaración puede convertirse en un titular, pero estoy señalando que cuando las cosas se ponen desesperadas en el deporte, a menudo se produce a costa del juego limpio”, dijo Jonathan Vaughters, director general de los norteamericanos.

Vale señalar que tanto el Arkea como el Education First, en todo caso, serán parte de la categoría World Tour por las próximas tres temporadas.