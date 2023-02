Choque de trenes: 'Superman' no le copia a Rigoberto y le lleva la contraria

El inicio de la temporada para Miguel Ángel López ha dejado buenas sensaciones tras su llegada al Team Medellín. Con su nueva escuadra, 'Superman' logró imponerse en la Vuelta a San Juan, además de ser el campeón de la contrarreloj en los recientes Campeonatos Nacionales que se celebraron en Bucaramanga.

Antes del inicio de este evento, resonaron unas declaraciones que dio Rigoberto Urán sobre el presente del ciclismo colombiano. Allí, el corredor del Education First fue enfático al afirmar que no hay un buen ciclista en el país.

"Los últimos que salieron fueron Sergio Higuita, Daniel Martínez, (Santiago) Buitrago. De resto, no hay ningún otro ciclista bueno", aseveró el antioqueño.

Ahora bien, 'Superman' López piensa todo lo contrario, pues confía en el trabajo que están realizando las escuelas de formación para que de allí salgan los próximos campeones del ciclismo en Colombia.

“Yo digo que sí hay ciclistas. Hay 200 corredores sub 23. No sé si vayamos a ver algún otro en el top 10 o ganando un Tour de Francia, pero no hay que perder la fe. Para eso hay ciclismo en Colombia y hay que apoyar las escuelas de formación y trabajar para que salgan nuevos campeones”, expresó en entrevista para As.

El boyacense considera que todo es cuestión de tiempo, pues hay épocas en las que sale una buena camada de ciclistas, como otras donde "la cosecha no es tan abundante":

“Si miramos el caso de, por ejemplo, Bélgica que hasta hace poco salió Remco (Evenepoel) a ganar una gran vuelta porque hace muchos años no ganaban algo. En Colombia, sí ganamos una grande, no podemos ser desagradecidos con la vida y pretender que cada año un colombiano gane una gran vuelta. Son décadas de décadas y pasarán años", puntualizó.

