Chris Froome debutará con el Israel Start-Up Nation en la Vuelta a San Juan

El ciclista británico Chris Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia, informó este miércoles que comenzará su carrera con su nuevo equipo Israel Start-Up Nation en Argentina en la Vuelta a San Juan el próximo mes.

El británico de 35 años, quien se separó esta temporada del Ineos (antiguo Sky) después de 11 años, dijo que se abrirá un "nuevo capítulo" cuando la vuelta de ocho etapas comience el 24 de enero.

"Esta carrera marcará el comienzo de un nuevo capítulo muy esperado de mi carrera", afirmó Froome en Twitter.

ISN announcement tonight : CHRIS FROOME will LEAD the Israel 🇮🇱 team in Vuelta a San Juan, Argentina 🇦🇷 - to start on Jan 24th. @chrisfroome. @vueltasanjuanok Full story: https://t.co/SoBjYGJBDh pic.twitter.com/mAEHfNs3d3