Froome defendió a Pogacar por acusaciones de dopaje en el Tour: "Siempre es lo mismo"

Tadej Pogacar sigue envuelto en medio de la polémica. El ciclista esloveno consiguió ganar el Giro de Italia y el Tour de Francia 2024 con una solvencia notable. Sin embargo, sus triunfos han sido cuestionados por varias figuras del entorno que han hablado sobre posibilidades de doping.

Una vez concluyeron las primeras dos grandes de la temporada, algunos exciclistas y directores de equipos históricos del World Tour hablaron del rendimiento del ciclista esloveno. Para muchos sus diferencias fueron atípicas y sospechosos.

Para el esloveno, no ha sido una tarea sencilla sobrellevar las declaraciones contra su trabajo y el del UAE Team. Sin embargo, en las últimas horas, el tricampeón del Tour recibió el respaldo de una de las leyendas de la Grand Boucle. El británico Chris Froome salió en su defensa.

“No nos recuperamos tan rápido como lo hacían ellos. Entonces, por ejemplo, cuando se sabe que habrá un día de montaña clave, el pelotón marcha más lento los días previos. Todos necesitamos ir más lento”, dijo el inglés en diálogo con un medio internacional para hacer referencia a las diferencias de hace 101 años y ahora.

Froome apuntó duramente contra las acusaciones para el esloveno: “Aún hoy tenemos que justificarnos por lo sucedido, aunque hayan pasado ya 15 años. Yo no habría ganado el Tour cuatro veces si eso no hubiera cambiado. Es duro responder siempre sobre lo mismo y a la negatividad. Tenemos que enfrentarnos a los escépticos, pero ¿qué podemos hacer? Sabemos que ahora se están haciendo las cosas bien y que no hay nada que ocultar”.

Pogacar se ha mantenido distante de las versiones acusándolo de un posible dopoing. Desde hace unos meses, el esloveno ha argumentado que no tenido inconvenientes en los controles que hacen los organismos competentes en cada una de las carreras.

Se espera que Tadej vuelva a competir en los Mundiales de Ciclismo. El esloveno no disputará la Vuelta a España y llega a la Copa del Mundo como uno de los favoritos al título.