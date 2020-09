Chris Froome genera preocupación en Ineos de cara a la Vuelta a España

No hay duda que no está bien el capo del Ineos. Esto genera inquietudes en la escuadra que buscaría tal vez llevar una segunda carta para la Vuelta si Froome no alcanza a recuperar su nivel.

Cabe recordar que el próximo lunes 14 de septiembre se acabará la Tirreno, después el multicampeón tendrá otras participaciones con la mente en el 20 de octubre, fecha en la cual empezará la ronda ibérica.

Esta será la última temporada de Chris Froome con Ineos, ya que desde el próximo año defenderá la camiseta del equipo Israel Start up Nation.