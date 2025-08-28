Chris Froome hospitalizado tras ser atropellado cuando entrenaba en Francia

El golpe deportivo para el británico es evidente. Con 40 años y tras una temporada marcada por altibajos, el accidente prácticamente lo deja sin posibilidades de volver a competir en lo que resta del año. Su escuadra aseguró que el regreso a las carreteras será un proceso largo y que, por ahora, lo primordial será su recuperación física. Este episodio podría poner punto final a una trayectoria que ya venía enfrentando señales de desgaste.

No es la primera vez que Froome enfrenta una situación de esta magnitud. En 2019, durante el Critérium du Dauphiné, sufrió un accidente similar que le causó fracturas múltiples y lo marginó de las principales competencias por más de un año. Aquel percance significó un antes y un después en su carrera, pues desde entonces no volvió a mostrar el dominio que lo caracterizó en sus mejores días con el Team Sky.

El nuevo incidente abre nuevamente el debate sobre la seguridad vial para los ciclistas profesionales y aficionados. Entrenar en carretera conlleva riesgos permanentes, y figuras como Froome han sido víctimas de la imprudencia de conductores. Para muchos en el pelotón, este hecho es un recordatorio de la vulnerabilidad de los pedalistas fuera de los escenarios de competencia.

En cuanto a su futuro, el cuatro veces ganador del Tour de Francia había dejado entrever que se encontraba en una etapa de reflexión sobre su retiro. Incluso había manifestado su interés en impulsar una academia de ciclismo en África para apoyar a nuevas generaciones. Con este percance, esa decisión podría adelantarse y cerrar de manera abrupta una de las carreras más exitosas de la última década.