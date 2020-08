Chris Froome no consigue una victoria de etapa o general hace 810 días

El ciclista británico Chris Froome es sin duda uno de los personajes más respetados en el pelotón internacional no solo por registrar cuatro victorias de clasificación general en el Tour de Francia, dos en la Vuelta a España y una en el Giro de Italia, si no por su particular forma de ser y también de asumir diferentes roles durante una competencia.

Y es que el corredor que dejará para el 2021 las filas del INEOS para unirse y capitanear la escuadra del Israel Start-Up Nation no ha podido recuperar el increíble nivel que le permitió ser considerado el mejor ciclista del mundo, luego de haber sufrido una caída en el Critérium del Dauphiné de 2019 que le dejó múltiples fracturas.

Pero a pesar de que el británico se recuperó y volvió a las vías, no ha vuelto a ocupar los puestos de privilegio que tenía acostumbrado a los aficionados.

Sin embargo, los "malos" resultados de Froome no se vienen registrando desde la caída en el Critérium ya que no celebra un triunfo desde hace 810 días, precisamente cuando se quedó con el título del Giro de Italia el 27 de mayo de 2019.

Desde entonces, Froome fue tercero en el Tour de Francia 2018, 85 en la Vuelta a Gran Bretaña (2018), 91 en el Tour Colombia (2019), 94 en la Vuelta a Cataluña (2019), 11 en el Tour de los Alpes (2019), 13 en el Tour de Yorkshire (2019), 71 en el UAE Tour (2020), 37 en la Ruta de Occitania (2020) y 41 en el Tour de l'Ain ("020).

En ninguna de la anteriores carreras ganó alguna etapa.