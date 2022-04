Ciclista colombiano Álvaro Hodeg volvió a caminar tras sufrir accidente en diciembre

Una muy buena noticia dio a conocer el ciclista colombiano Álvaro José Hodeg al asegurar que el pasado viernes 1 de abril volvió a caminar. Hodeg sufrió en diciembre del 2021 un grave accidente de tránsito que le impidió integrarse a los trabajos de su nuevo equipo, el UAE Team Emirates.

En principio se informó que el embalador monteriano presentó fractura en la muñeca y tobillo, pero las lesiones resultaron de mayor complejidad.

Tras tres meses y cinco cirugías, Álvaro comunicó que volvió a caminar y se prepara para se sometido a una sexta intervención quirúrgica con la ilusión de recuperarse para viajar a Europa y unirse a sus compañeros de equipo y retornar a la actividad competitiva.

"Hola Capillos. Hace un tiempo quería contarles algo y no había encontrado el momento para hacerlo. El pasado mes de diciembre tuve un fuerte accidente de tránsito que lastimosamente dañó mis planes e ilusión de iniciar la temporada compitiendo con mi nuevo equipo @uae_team_emirates 🇦🇪 ❤️. Hoy después de más de 3 meses y más de 5 cirugías vuelvo. Estoy feliz porque hoy volví a caminar y estoy cada vez más cerca de volver a montarme en la bici y estar de vuelta en Europa junto a mis compañeros🙌🙌❤️. Con mucha fe estoy a la espera de la última cirugía en la muñeca el próximo martes, la cual será exitosa con la ayuda de Dios".

El UAE Team Emirates había dado a conocer que el colombiano iba a iniciar su temporada en el mes de junio y dicha información fue revalidada por el mismo ciclista.

"Solo quiero darle gracias a Dios por darme la oportunidad de estar vivo y haberme llenado de fuerzas para seguir luchando por mis sueños, a mi hermanito @felipehodeg ❤️, mi mamá me mi papá por su compañía y amor en este momento y especialmente a todo mi equipo @uae_team_emirates 🇦🇪🇦🇪, a @matxin_ y a Mauro por su respaldo incondicional y confianza, sin ellos no estaría pensando en volver a competir y en seguir dando todo de mi. Quiero agradecer infinitamente al @hospitalpablotobonuribe Uribe👌, especialmente a los doctores 🥼 Juan Fernando Posada y Jaime Londoño que han sido mis ángeles en todas las cirugías y a todo el personal médico que ha estado involucrado en mi proceso, a la par con mi preparación mental. Cada vez más cerca de volver a hacer lo que más me apasiona. La fe sigue intacta".

Hodeg se sumó a las filas del UAE Team Emirates como una de las alternativas en el embalaje después de destacarse en el Deceuninck - Quick Step.

En el equipo de los Emiratos comparte nómina con los también colombianos Fernando Gaviria y Sebastián Molano y con el doble ganador del Tour de Francia Tadej Pogacar.