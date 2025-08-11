Cargando contenido

William Colorado
William Colorado, ciclista colombiano que da el salto a Europa.
Federación Colombiana de CIclismo
Ciclismo
Ciclista colombiano fue presentado por nuevo equipo en Europa

El pedalista colombiano será compañero del británico Thomas Pidcock.

Siguen surgiendo nuevas figuras en el ciclismo colombiano y en las últimas horas se dio a conocer que otro pedalista del país dará el salto a una importante escuadra de Europa. Se trata de William Colorado, quien fue confirmado como nuevo integrante del Q36.5 Pro Cycling, escuadra de categoría UCI ProTeam.

Colorado, ciclista pereirano de 21 años, ha sido parte de la nómina del GW Erco Shimano y además ha defendido los colores de la Selección Colombia a nivel internacional.

El pedalista pereirano se sumó, junto al neerlandés Martijn Rasenberg a la nómina del Q36.5 Pro Cycling con el objetivo de afrontar la recta final de la temporada, sumar experiencia internacional y tratar de ganarse un lugar en equipo para el próximo año.

William Colorado y una gran oportunidad

En sus primeras palabras con el Q36.5 Pro Cycling, Colorado aseguró que tratará de aprovechar a oportunidad de competir y entrenar en Europa. Además destacó sus habilidades como escalador y en las pruebas contrarreloj.

"Me siento muy feliz de formar parte del equipo Q36.5 Pro Cycling. Podría decir que esta es la oportunidad que siempre he deseado. Estoy sumamente motivado y con muchas ganas de hacer un excelente trabajo y contribuir al máximo para alcanzar el éxito como equipo. Como ciclista, diría que soy bastante completo, con buenas habilidades para escalar y un buen rendimiento contrarreloj", dijo.

El Q36.5 Pro Cycling busca nuevas figuras

Alex Sans Vega, responsable de carrera del Q36.5 Pro Cycling, aseguró que la idea de la escuadra es encontrar nuevos talentos de cara al futuro.

"Incorporar al equipo es una excelente manera de probar a los nuevos corredores. El éxito de un corredor no se limita solo a los resultados en sitios web de estadísticas o a las cifras de FTP. En las carreras, podemos ver cómo estos dos chicos encajan en el equipo. ¿Hacen bien su trabajo? ¿Siguen las instrucciones? ¿Cómo se llevan con sus compañeros y el personal? Estos también son parámetros importantes, y este período de prueba nos brinda esa oportunidad", dijo.

