Ciclista colombiano fue presentado por nuevo equipo en Europa

Siguen surgiendo nuevas figuras en el ciclismo colombiano y en las últimas horas se dio a conocer que otro pedalista del país dará el salto a una importante escuadra de Europa. Se trata de William Colorado, quien fue confirmado como nuevo integrante del Q36.5 Pro Cycling, escuadra de categoría UCI ProTeam.

Colorado, ciclista pereirano de 21 años, ha sido parte de la nómina del GW Erco Shimano y además ha defendido los colores de la Selección Colombia a nivel internacional.

El pedalista pereirano se sumó, junto al neerlandés Martijn Rasenberg a la nómina del Q36.5 Pro Cycling con el objetivo de afrontar la recta final de la temporada, sumar experiencia internacional y tratar de ganarse un lugar en equipo para el próximo año.