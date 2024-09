Ciclista colombiano relató el mal momento que vivió en equipo World Tour: "enfermé"

El ciclista colombiano Sergio Andrés Higuita tomó una importante decisión, después de ser anunciado como nuevo integrante del Astana Qazaqstan Team, luego de tres temporadas en la nómina del Bora Hansgrohe.

A pesar de que en su primera temporada en el Bora Hansgrohe generó gran expectativa al ganar el campeonato nacional de Colombia y la clasificación general de la Vuelta a Cataluña, el rendimiento del antioqueño fue disminuyendo poco a poco debido a una enfermedad y a algunas malas decisiones de sus entrenadores.

“En 2022 tuve la libertad de escoger el calendario e incluso me equivoqué en algunas ocasiones porque escogí un cronograma muy denso, pero salió muy bien. Con el entrenador hicimos un buen trabajo ese primer año, yo con los años he aprendido a conocerme y prepararme, así que él me escuchaba y estuvimos de acuerdo”, explicó Higuita en entrevista para Ciclismo Colombiano.

El antioqueño aseguró que los verdaderos problemas empezaron a registrarse en 2023, ya que inició la temporada con exceso de kilómetros en sus piernas.

“Iniciamos esa temporada muy fuerte porque el equipo quería a todos a bloque en los primeros tres meses para estar en el top-3 del ranking UCI. Incluso, en diciembre ya estaba sobreentrenado. Hice podio en San Juan y enfermé después de los Nacionales, a partir de ahí fue todo un poco caótico. Me llevaron al centro de RedBull para buscar el problema y descubrieron que sufría de una alergia grave que yo he tenido toda la vida y que ya se las había comentado”, dijo.

Sergio Higuita dio a conocer que al interior del Bora se llegó a pensar que los problemas de salud eran utilizado por él para no participar de las pruebas, por lo que se vio obligado a cumplir con el calendario que le estipularon.

"En el primer año me escuchaban e incluso hicimos unos cambios cuando me enfermé después de Cataluña. Ya al segundo año ellos pensaban que era una excusa para no correr y no fue así. Entonces, iba a las carreras y se daban cuenta que en verdad sí estaba enfermo. Es más, con los estudios médicos que habíamos hecho, ellos sabían que no era algo que me estaba inventando, pero tenía la sensación de que ellos creían que yo me lo inventaba”, afirmó.

Sin embargo, en la temporada 2024 la situación empeoró hasta el punto de ser obligado a disputar las tres clásicas de las Ardeñas y el Tour de Romandía, en donde su rendimiento fue muy pobre, por lo que tomó una radical decisión.

“Ahí ya le dije al equipo que no podía seguir así. Ahí comenzamos a no entendernos bien. Llevo tres años casi que, con el mismo calendario, así que les proponía hacer carreras diferentes para tener nuevas metas y ellos decían que no, que era lo que ellos eligieran”, puntualizó.

Finalmente, Sergio Higuita y el Bora llegaron a un acuerdo para ni siquiera intentar renovar el contrato. A pesar de las pobres actuaciones, el colombiano seguía llamando la atención de importantes escuadras, por lo que aceptó sin dudar la oferta del Astana Qazaqstan Team.