Ciclista colombiano reveló los malos tratos que recibió en un equipo WorldTour

El ciclista colombiano de 25 años Jhonatan Restrepo Valencia tuvo un inicio de temporada 2020 brillante con la escuadra italiana Androni Giocattoli-Sidermec de categoría UCI ProTeam al conseguir seis victorias de etapa que le permitieron ser el corredor más ganador del año, hasta que se detuvieron las actividades por la pandemia del coronavirus.

Restrepo vivía un momento dulce con el equipo italiano después de haber tenido que sufrir la desaparición del Manzana Postobón y la no renovación de su contrato con la escuadra del Katusha-Alpecin, que era de categoría WorldTour y que dejó de existir en el pelotón internacional por decisión de los patrocinadores.

Precisamente sobe su paso por el Katusha, el nacido en el municipio de Pácora en el departamento de Caldas reveló en diálogo con ESPN los malos tratos que tuvo que sufrir en el conjunto suizo y que causaron un bajón en su rendimiento.

Restrepo aseguró que en el Katusha, por el hecho de ser colombiano, lo hacían entrenar como si sus características fueran las de un ciclista escalador de alta montaña, cuando por su peso corporal y forma de competir es más un escarabajo que se destaca en etapas de media montaña.

“Antes me entrenaba cinco horas para ser escalador, en Katusha querían que yo lo fuera porque era colombiano, pero yo no era escalador”, señaló.

Incluso, el caldense contó que fue tanta la presión que ejercieron sobre que tuvo que cuidarse tanto de la comida hasta el punto de no sentir fuerzas en las etapas, por lo que se quedaba relegado de los puestos de privilegio.

“Uno entiende la presión de un equipo World Tour, quieren resultados, se miden por eso, en ese entonces y ahora, cuando llega la montaña los colombianos ganan, y ellos querían eso de mi, que ganara subiendo, era mucha presión, insistían demasiado en el peso, y me cuidaba tanto de la comida que no tenia fuerzas, así que aunque estuviese flaco no andaba, era el estrés mental tal vez, nunca supe manejar esas cosas. Fue duro salir de ahí”, indicó.

Finalmente, Jhonatan reveló que por momentos los malos tratos de los directores del equipo llegaron al punto de que aseguraban que habían "fichado al colombiano más malo".

“Muchas veces me decían, ‘nosotros fichamos al colombiano más malo’, y en carrera que no me veía como un profesional, que me veía muy gordo. Al comparar con lo que me dicen ahora, cambia mucho, aquí siempre me animan a ganar”, puntualizó.

Tras salir del Katusha, Restrepo tuvo un paso por el Manzana Postobón, pero para 2020 firmó con el equipo italiano del Androni en donde recibió la confianza de los entrenadores, compañeros y recibe un adecuado plan de trabajo que le ha permitido brillar en el inicio de la temporada.

“Ahora me entrena Michele Bartoli, he entendido muchísimo porque dice que me asemejo a él, voy bien en la media montaña y voy bien al sprint. Ahora sé qué carreras me van bien, y cuando llega un día para mi, trato de enfocarme al máximo en ese día, y este año se vio reflejado mucho eso, he cambiado mucho la cabeza, y estoy mas tranquilo; ahora se que la comida es energía. Cualquier corredor que pueda estar en Androni te va decir lo mismo, desde los directores hasta los compañeros estamos comiendo y riéndonos, contando historias, el ambiente es muy distinto, luego en carrera los compañeros trabajan muy bien, es un grupo muy unido y a mi me recibieron muy bien", dijo.