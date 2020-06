Ciclista holandés pedaleó 14 horas y logró una altura similar al Monte Everest

Mientras poco a poco se retoma la práctica de las actividades deportivas tras la emergencia por la pandemia del coronavirus, algunos aprovechan el tiempo para lograr nuevos registros que impresionan a los aficionados de ciertas disciplinas.

Es el caso de lo conseguidó por el ciclista holandés Etienne van Empel, quien el pasado lunes 22 de junio compartió en su perfil oficial de Twitter los números registrados en la aplicación Strava del domingo 21 de junio.

Van Empel realizó un entrenamiento de 14 horas en la cual logró una distancia de 301,2 kilómetros, quemó 5453 calorías, pero la gran novedad es que registró una elevación de 8.938 metros.

Esta cifra correspondiente a la elevación equivale al haber llegado a la cima del monte Everest, el cual está ubicado en Nepal.

About yesterday. Who says you can’t climb in the Netherlands, 8983m of elevation, about the equivalent height of Mt. Everest. Only took 292 ascents😅https://t.co/khU2EsoXoo #Everesting #forZabu pic.twitter.com/2R3uqvOtrl