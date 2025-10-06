Cargando contenido

Vuelven Nairo y Egan: Todo lo que tiene que saber Giro de Emilia 2025
AFP
Ciclismo
Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 13:12

Cinco colombianos se enfrentarán a Pogacar en Tre Valli Varesine

Egan Bernal y Nairo Quintana lideran la lista de colombianos en la prueba italiana.

El calendario ciclístico del 2025 continúa con las clásicas italianas de otoño. Para este martes 7 de octubre se tiene previsto el desarrollo de la edición 104 de la Tre Valli Varesine.

La exigente prueba montañosa de 200.3 kilómetros contará con la participación de importantes figuras del pelotón World Tour, entre los que se destaca el esloveno Tadej Pogacar, actual campeón del mundo de ruta y campeón europeo de ruta.

Cinco colombianos se enfrentarán a Pogacar

En el listado de inscritos están confirmados cinco ciclistas colombianos, que tratarán de hacerle frente a Tadej Pogacar para ocupar un lugar de privilegio.

Egan Bernal (INEOS Grenadiers) y Nairo Quintana (Movistar) resaltan por encima de los demás pedalistas colombianos. 

Bernal afrontará la carrera, después de haber ocupado la cuarta posición en el Giro de Emilia, que dejó como ganador al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates).

INEOS Grenadiers 
Egan Bernal y Brandon Rivera

Movistar Team
Nairo Quintana y Einer Rubio

XDS Astana Team
Sergio Andrés Higuita

