Cinco colombianos se enfrentarán a Pogacar en Tre Valli Varesine
Egan Bernal y Nairo Quintana lideran la lista de colombianos en la prueba italiana.
El calendario ciclístico del 2025 continúa con las clásicas italianas de otoño. Para este martes 7 de octubre se tiene previsto el desarrollo de la edición 104 de la Tre Valli Varesine.
La exigente prueba montañosa de 200.3 kilómetros contará con la participación de importantes figuras del pelotón World Tour, entre los que se destaca el esloveno Tadej Pogacar, actual campeón del mundo de ruta y campeón europeo de ruta.
En el listado de inscritos están confirmados cinco ciclistas colombianos, que tratarán de hacerle frente a Tadej Pogacar para ocupar un lugar de privilegio.
Egan Bernal (INEOS Grenadiers) y Nairo Quintana (Movistar) resaltan por encima de los demás pedalistas colombianos.
Bernal afrontará la carrera, después de haber ocupado la cuarta posición en el Giro de Emilia, que dejó como ganador al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates).
INEOS Grenadiers
Egan Bernal y Brandon Rivera
Movistar Team
Nairo Quintana y Einer Rubio
XDS Astana Team
Sergio Andrés Higuita
Next up in our Italian one-day block we head to #TreValliVaresine 🇮🇹— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 6, 2025
200km on the menu tomorrow! 🍽️ pic.twitter.com/81W2CpnTkb
