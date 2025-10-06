Cinco colombianos se enfrentarán a Pogacar en Tre Valli Varesine

El calendario ciclístico del 2025 continúa con las clásicas italianas de otoño. Para este martes 7 de octubre se tiene previsto el desarrollo de la edición 104 de la Tre Valli Varesine.

La exigente prueba montañosa de 200.3 kilómetros contará con la participación de importantes figuras del pelotón World Tour, entre los que se destaca el esloveno Tadej Pogacar, actual campeón del mundo de ruta y campeón europeo de ruta.