Clásico RCN - Sistecrédito 2025: 5 favoritos al título del Duelo de Titanes

5 favoritos a ganar el Clásico RCN - Sistecrédito 2025

Con la lista de ciclistas confirmadas, se han conocido también los cinco pedalistas que están llamados a disputar el título del Clásico RCN Sistecrédito 2025.

El principal candidato al campeonato del 'Duelo de Titanes' es, sin duda, Rodrigo Contreras (NU Colombia), actual vencedor de la Vuelta a Colombia.

Contreras fue quinto en la edición 2024 a 1'53 del campeón, Kevin Castillo, que dio el salto al World Tour al firmar con el Movistar Team.

Por otro lado, se destaca la presencia de Diego Camargo (Team Medellín), quien fue subcampeón de la Vuelta a Colombia y que en su regreso al calendario colombiano se convertido en la gran carta de la organización antioqueña.

Yeison Reyes (Orgulloso Paisa Indeportes Antioquia) también parte como aspirante al podio del Clásico RCN, teniendo en cuenta que fue tercero en la Vuelta a Colombia 2025.

Otros nombres que están en la baraja de candidatos al título son Wilson Peña (Team Sistecrédito) y Edwin Becerra (Truluu Guacamaya de Venezuela).