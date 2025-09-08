Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 17:01
Clásico RCN - Sistecrédito 2025: 5 favoritos al título del Duelo de Titanes
El Clásico RCN - Sistecrédito 2025 se disputará desde el 20 hasta el 28 de septiembre.
Todo está listo para que el 20 de septiembre arranque el Clásico RCN - Sistecrédito 2025. El tradicional 'Duelo de Titanes' se extenderá hasta el próximo domingo 28 de septiembre y tendrá como punto de partida el departamento de Antioquia y se tiene previsto su final en el Valle del Cauca.
En las últimas horas, la organización de la carrera dio a conocer los nombres de los 18 equipos participantes con sus respectivas nóminas. En total serán 170 pedalistas que estarán en la línea de salida.
5 favoritos a ganar el Clásico RCN - Sistecrédito 2025
Con la lista de ciclistas confirmadas, se han conocido también los cinco pedalistas que están llamados a disputar el título del Clásico RCN Sistecrédito 2025.
El principal candidato al campeonato del 'Duelo de Titanes' es, sin duda, Rodrigo Contreras (NU Colombia), actual vencedor de la Vuelta a Colombia.
Contreras fue quinto en la edición 2024 a 1'53 del campeón, Kevin Castillo, que dio el salto al World Tour al firmar con el Movistar Team.
Por otro lado, se destaca la presencia de Diego Camargo (Team Medellín), quien fue subcampeón de la Vuelta a Colombia y que en su regreso al calendario colombiano se convertido en la gran carta de la organización antioqueña.
Yeison Reyes (Orgulloso Paisa Indeportes Antioquia) también parte como aspirante al podio del Clásico RCN, teniendo en cuenta que fue tercero en la Vuelta a Colombia 2025.
Otros nombres que están en la baraja de candidatos al título son Wilson Peña (Team Sistecrédito) y Edwin Becerra (Truluu Guacamaya de Venezuela).
Recorrido Clásico RCN Sistecrédito 2025
20 Septiembre
1a Etapa: Apartado- Turbo - Apartado Carepa- Chigorodó - Mutatá- Dabeiba - 197.7 kms
Hora de Salida: 8:00 am
Hora de Llegada Aprox: 12:30 pm
21Septiembre
2a Etapa: Frontino - Cañasgordas – Santa Fe - Medellín ( Cerro el Volador) : 128.2 kms
Hora de Salida: 8:45 am
Hora de Llegada Aprox: 12:25
22 Septiembre
3a Etapa: El Santuario - Doradal - Puerto Triunfo - Puerto Salgar 182.3 kms
Hora de Salida: 8:00
Hora de Llegada Aproximadamente: 12:15
23 Septiembre
4a Etapa: La Dorada - Honda - Guaduas - Villeta – Facatativá 142.1 kms
Hora de Salida: 8:15
Hora de Llegada Aprox: 12:20 pm
24 Septiembre
5a Etapa: Funza – Mosquera - La Mesa - Anapoima- Apulo – Tocaima – Girardot – Espinal – Chicoral – Picaleña - Ibagué 196.0 kms
Hora de Salida: 8:00 am
Hora de Llegada Aprox: 12:40
25 Septiembre
6a Etapa: Venadillo – Lérida - Armero- Líbano - Murillo - Alto el Sifón - Manizales 168.1 kms
Hora de Salida: 9:30
Hora de Llegada Aprox: 3:15 pm
26 Septiembre
7a Etapa: Villa María – Manizales – Supía - Riosucio – Anserma – Viterbo - La Virginia - Pereira 201.6 kms
Hora de Salida: 7:45
Hora de Llegada Aprox: 12:40
27 Septiembre
8a Etapa: Pereira- Cartago- Obando- La Victoria Zarzal- La Uribe- Bugalagrande- Andalucía- Tuluá- Buga. 135.9 kms
Hora de Salida: 9:00
Hora de Llegada Aprox: 12:15
28 Septiembre
9a Etapa: Cali (Unidad Alberto Galindo) Cali (Cristo Rey) 12.6 Kms
Hora de Salida: 8:30
Hora de Llegada Aprox: 12:00 Meridiano
Fuente
Antena 2