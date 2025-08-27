Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 13:32
Clásico RCN Sistecrédito 2025: 8 equipos confirmaron sus nóminas
El Clásico RCN Sistecrédito 2025 se disputará desde el 20 de septiembre.
Cada vez falta menos para que inicie una nueva edición del Clásico RCN Sistecrédito 2025. El tradicional 'Duelo de Titanes' se llevará a cabo desde el 20 al 28 de septiembre y transitará por los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.
En total, la prueba ciclística más importante del país tendrá la participación de 21 equipos, entre los que se destacan tres escuadras del exterior.
Equipos que disputarán el Clásico RCN
Nu Colombia
Team Medellín - EPM
GW Erco Shimano
Orgullo Paisa
100% Huevos – Alcaldía de Manizales
Avinal – Alcaldía Carmen de Viboral
Team Boyacá es para vivirla
Team Sistecrédito
EBSA – Empresa de Energía de Boyacá
Team Trululu Guacamaya – Venezuela
Funrv Team
Tolima es Pasión
Aguardiente Néctar Cundinamarca
Team Fundecom
Gobernación de Trujillo – Venezuela
CRIC - Consejo Regional Indígena Cauca
JB Ropa Deportiva – Arroz Zulia
Chía – Ciudad de la luna
Team Orígenes Coffe
Team Girardota
Fundación Team Bonelo
Equipos confirmaron sus nóminas
En las últimas horas, el Team Medellín - EPM, Sistecrédito, Nu Colombia, Gobernación de Trujillo y Trululu Guacamaya de Venezuela, Boyacá es para vivirla, Avinal-Alcaldía Carmen de Viboral, y 100% Huevos-Alcaldía de Manizales dieron a conocer sus respectivas nóminas para disputar el Clásico RCN.
Se destaca la presencia de Rodrigo Contreras, actual campeón de la Vuelta a Colombia, que comandará al Nu Colombia.
También harán parte de la carrera otras figuras del pelotón nacional como Wilson Peña (Team Sistecrédito), Óscar Sevilla (Team Medellín), Diego Camargo (Team Medellín) y Edwin Becerra (Trululu Guacamaya), actual campeón de la Vuelta al Táchira.
Clásico RCN Sistecrédito 2025: 8 equipos confirmaron nóminas
Team Sistecrédito
Wilson Peña
Sebastián Castaño
José Misael Urián
Juan Diego Hoyos
Juan Felipe Rodríguez (Sub 23)
Jaider Muñoz (Sub 23)
Estiven García (Sub 23)
Juan David Urián (Sub 23)
Samuel Herrera
Nu Colombia
Rodrigo Contreras
Sergio Luis Henao
Sebastián Henao
Cristian Camilo Muñoz
Javier Jamaica
Óscar Quiroz
Andrés Camilo Ardila
Juan Diego Alba
Jhonatan Chaves
Cristian Rico
Gobernación de Trujillo
Juan José Ruiz
Luis Guillermo Mora
Luis Alfredo Pinto
Pedro Sequera
Yilber Ramírez
Jhonny Araujo
Winston Maestre
Arley Cuadros
Team Boyacá Es Para Vivirla
Edwin Patiño
Erin Espinel
Brayan Molano
Camilo Álvarez
David Riaño Yeferson Olivares
Anderson Castro
Johan Hernández
Brayan Ruiz
Sebastián Albarracín
Team Trolulu Guacamaya
Carlos Torres
Julio Blanco
Enmanuel Viloria
Eduin Becerra
Ángel Rivas
Guisneiber Gil
Juan Daza
Daniel Rincón
Team Medellín
Óscar Sevilla
Wilmar Paredes
Diego Camargo
Robigzon Oyola
Julián Cardona
Brayan Sánchez
Víctor Ocampo
Óscar Fernández
Yonatan Castro
Daniel Chavarría
100% Huevos Alcaldía de Manizales
Didier Chaparro
Daniel Hoyos
Emanuel Ortiz
Juan Pablo Vallejo
Jordán Tabares
Alejandro Ruiz
Samuel Ruiz
Yeison Rincón
Sergio Osorio
Mateo García
Avinal Alcaldía del Carmen de Viboral
Jeisson Casallas
Juan David Zuluaga
Santiago Escudero
Pablo Paredes
Edison Muñoz
Brayan Stiven Vargas
Esteban Toro
Juan Esteban Rojas
Luis Fernando Torres
Julián Osorio
Fuente
Antena 2