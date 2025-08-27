Clásico RCN Sistecrédito 2025: 8 equipos confirmaron sus nóminas

Cada vez falta menos para que inicie una nueva edición del Clásico RCN Sistecrédito 2025. El tradicional 'Duelo de Titanes' se llevará a cabo desde el 20 al 28 de septiembre y transitará por los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

En total, la prueba ciclística más importante del país tendrá la participación de 21 equipos, entre los que se destacan tres escuadras del exterior.