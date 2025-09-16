Clásico RCN Sistecrédito 2025: cambios en el recorrido de dos etapas

Por otro lado, la segunda jornada, estipulada para el domingo 21 de septiembre, contará con 58,6 kilómetros con inicio en Santa Fe de Antioquia y meta en el Cerro el Volador en Medellín.

Etapa 2 - 21Septiembre

2a Etapa: Santa Fe - Medellín (Cerro el Volador) : 58,6 kms

Hora de Salida: 10:30 am

Hora de Llegada Aprox: 12:25

“La organización del Clásico RCN 2025 se permite informar que tendremos cambios en las dos primeras etapas, así: En la primera fracción saldremos de Apartado rumbo a Turbo y regreso a Apartadó con final en Mutata con hora de salida a las 8:45 A. M. La segunda etapa se disputará entre Santa Fe de Antioquia y el Cerro el Volador, con hora de salida a las 10:30 A. M", explicó la organización.

En el comunicado oficial, el Clásico RCN 2025 ofreció disculpas a los equipos, patrocinadores y afición por los cambios de última hora.

"Ofrecemos disculpas a los Equipos, patrocinadores y afición por los inconvenientes que se puedan generar con tal determinación. De igual manera a los alcaldes de los municipios de Frontino y Dabeiba, quienes habían ofrecido todo su respaldo y habían puesto el mayor empeño para ofrecer los apoyos y garantías para el buen desarrollo de las etapas", señaló la organización.