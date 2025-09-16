Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 09:18
Clásico RCN Sistecrédito 2025: cambios en el recorrido de dos etapas
Las dos primeras etapas del Clásico RCN Sistecrédito 2025 cambiaron su recorrido.
La organización del Clásico RCN Sistecrédito 2025 dio a conocer en las últimas horas una modificación en el recorrido de las dos primeras etapas por motivos de "fuerza mayor".
La primera fracción, programada para el sábado 20 de septiembre, eliminó su paso por Chigorodó y Dabeiba y ahora partirá desde y tendrá su final en el municipio de Apartado. La fracción contará con un recorrido de 148,3 kilómetros.
Etapa 1 - 20 Septiembre
1a Etapa: Apartado- Turbo - Apartado – Mutatá - 148,3 kms
Hora de Salida: 8:45
Hora de Llegada Aprox: 12:30 pm
Por otro lado, la segunda jornada, estipulada para el domingo 21 de septiembre, contará con 58,6 kilómetros con inicio en Santa Fe de Antioquia y meta en el Cerro el Volador en Medellín.
Etapa 2 - 21Septiembre
2a Etapa: Santa Fe - Medellín (Cerro el Volador) : 58,6 kms
Hora de Salida: 10:30 am
Hora de Llegada Aprox: 12:25
“La organización del Clásico RCN 2025 se permite informar que tendremos cambios en las dos primeras etapas, así: En la primera fracción saldremos de Apartado rumbo a Turbo y regreso a Apartadó con final en Mutata con hora de salida a las 8:45 A. M. La segunda etapa se disputará entre Santa Fe de Antioquia y el Cerro el Volador, con hora de salida a las 10:30 A. M", explicó la organización.
En el comunicado oficial, el Clásico RCN 2025 ofreció disculpas a los equipos, patrocinadores y afición por los cambios de última hora.
"Ofrecemos disculpas a los Equipos, patrocinadores y afición por los inconvenientes que se puedan generar con tal determinación. De igual manera a los alcaldes de los municipios de Frontino y Dabeiba, quienes habían ofrecido todo su respaldo y habían puesto el mayor empeño para ofrecer los apoyos y garantías para el buen desarrollo de las etapas", señaló la organización.
RECORRIDO CLÁSICO RCN SISTECRÉDITO 2025
20 Septiembre
1a Etapa: Apartado- Turbo - Apartado – Mutatá - 148,3 kms
Hora de Salida: 8:45
Hora de Llegada Aprox: 12:30 pm
21Septiembre
2a Etapa: Santa Fe - Medellín (Cerro el Volador) : 58,6 kms
Hora de Salida: 10:30 am
Hora de Llegada Aprox: 12:25
22 Septiembre
3a Etapa: El Santuario - Puerto Triunfo – Puerto Salgar 182,3 kms
Hora de Salida: 8:00
Hora de Llegada Aproximadamente: 12:15
23 Septiembre
4a Etapa: La Dorada - Honda - Guaduas - Villeta – Faca 142.1 kms
Hora de Salida: 8:15
Hora de Llegada Aprox: 12:20 pm
24 Septiembre
5a Etapa: Funza – Mosquera - La Mesa - Anapoima- Apulo – Tocaima – Girardot – Espinal – Chicoral – Picaleña – Ibagué 196 Kms
Hora de Salida: 8:00 am
Hora de Llegada Aprox: 12:40
25 Septiembre
6a Etapa: Venadillo – Lérida - Armero- Líbano - Murillo - Alto el Sifón - Manizales 168.1 kms
Hora de Salida: 9:30
Hora de Llegada Aprox: 3:15 pm
26 Septiembre
7a Etapa: Villa María – Manizales – Supia - Riosucio – Anserma – Viterbo - La Virginia -Pereira 201.6 kms
Hora de Salida: 7:45
Hora de Llegada Aprox: 12:40
27 Septiembre
8a Etapa: Pereira- Cartago- Obando- La Victoria Zarzal- La Uribe- Bugalagrande- Andalucía- Tuluá - Buga 135,9 Kms
Hora de Salida: 9:00
Hora de Llegada Aprox: 12:15
28 Septiembre
9a Etapa: Cali (Unidad deportiva Alberto Galindo) Cali (Cristo Rey) 12.6 kms
Hora de Salida: 8:30
Hora de Llegada Aprox: 12:00 Meridiano
Total Kilómetros: 1354.5
Fuente
Antena 2