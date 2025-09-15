Clásico RCN - Sistecrédito 2025: las tres etapas que pueden definir al campeón

Las tres etapas que pueden definir al campeón del Clásico RCN 2025

El Clásico RCN 2025 contará con un amplio recorrido por la geografía colombiana. Desde suelo antioqueño hasta llegar al Valle del Cauca, la carrera recorrerá varios de los departamentos más importantes del país con un paso por las montañas más emblemáticas de varias regiones.

Para el primer gran reto que puede marcar distancia notable entre los pedalistas, aparecerá la etapa 4, el 23 de septiembre. Con un total de (142,1 km) y un recorrido por La Dorada – Honda – Guaduas – Villeta – Facatativá, el ascenso en desde el Magdalena Medio hasta la Sabana de Bogotá abrirá espacios en la general para el ciclista que se quede colgado del lote.

Después de ello vendrá la secta jornada que será el 25 de septiembre. Serán 168,1 kilómetros entre Venadillo – Lérida – Armero – Líbano – Murillo – Alto el Sifón – Manizales. Un nuevo ascenso rumbo a la capital caldense desde el departamento del Tolima en donde se pondrán a prueba las fuerzas de los escaladores.

Finalmente, para cerrar la batalla llegará la crono individual. El último día en la ciudad de Cali y con el ascenso al Cristo Rey en un total de 12 kilómetros habrá que medir fuerzas. Si las distancias son cortas en la clasificación, la crono podría terminar dando la sentencia para el campeón. La novena jornada será el domingo 28 de septiembre.