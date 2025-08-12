Clásico RCN Sistecrédito 2025: listado oficial de 21 equipos

Recorrido Clásico RCN Sistecrédito 2025



20 Septiembre

1a Etapa: Apartado- Turbo - Apartado Carepa- Chigorodó - Mutatá- Dabeiba - 197.7 kms

Hora de Salida: 8:00 am

Hora de Llegada Aprox: 12:30 pm



21Septiembre

2a Etapa: Frontino - Cañasgordas – Santa Fe - Medellín ( Cerro el Volador) : 128.2 kms

Hora de Salida: 8:45 am

Hora de Llegada Aprox: 12:25



22 Septiembre

3a Etapa: El Santuario - Doradal - Puerto Triunfo - Puerto Salgar 182.3 kms

Hora de Salida: 8:00

Hora de Llegada Aproximadamente: 12:15



23 Septiembre

4a Etapa: La Dorada - Honda - Guaduas - Villeta – Facatativá 142.1 kms

Hora de Salida: 8:15

Hora de Llegada Aprox: 12:20 pm



24 Septiembre

5a Etapa: Funza – Mosquera - La Mesa - Anapoima- Apulo – Tocaima – Girardot – Espinal – Chicoral – Picaleña - Ibagué 196.0 kms

Hora de Salida: 8:00 am

Hora de Llegada Aprox: 12:40

25 Septiembre

6a Etapa: Venadillo – Lérida - Armero- Líbano - Murillo - Alto el Sifón - Manizales 168.1 kms

Hora de Salida: 9:30

Hora de Llegada Aprox: 3:15 pm



26 Septiembre

7a Etapa: Villa María – Manizales – Supía - Riosucio – Anserma – Viterbo - La Virginia - Pereira 201.6 kms

Hora de Salida: 7:45

Hora de Llegada Aprox: 12:40



27 Septiembre

8a Etapa: Pereira- Cartago- Obando- La Victoria Zarzal- La Uribe- Bugalagrande- Andalucía- Tuluá- Buga. 135.9 kms

Hora de Salida: 9:00

Hora de Llegada Aprox: 12:15



28 Septiembre

9a Etapa: Cali (Unidad Alberto Galindo) Cali (Cristo Rey) 12.6 Kms

Hora de Salida: 8:30

Hora de Llegada Aprox: 12:00 Meridiano