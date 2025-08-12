Actualizado:
Clásico RCN Sistecrédito 2025: listado oficial de 21 equipos
El tradicional 'Duelo de Titanes' se disputará entre el 20 y 28 de septiembre.
Cada vez falta menos para que arranque una nueva edición Clásico RCN Sistecrédito, que en este 2025 confirmó la participación de 21 equipos, entre los que se destacan las escuadras más importantes del pelotón nacional y algunas otras emergentes.
El tradicional 'Duelo de Titanes', que se llevará a cabo desde el 20 al 28 de septiembre, también contará con la presencia de destacadas escuadras de nivel internacional.
Venezuela será el país internacional con más representantes, al registrar a dos equipos, que sin duda lucharán por los puestos de privilegio de la clasificación.
En total, cada escuadra deberá inscribir a dos ciclistas de la categoría sub 23, por lo que serán 21 equipos para un consolidado de 191 pedalistas.
Equipos confirmados para el Clásico RCN Sistecrédito
Team Medellín - EPM
GW Erco Shimano
Nu Colombia
Orgullo Paisa
100% Huevos – Alcaldía de Manizales
Avinal – Alcaldía Carmen de Viboral
Team Boyacá es para vivirla
Team Sistecrédito
EBSA – Empresa de Energía de Boyacá
Team Trululu Guacamaya – Venezuela
Funrv Team
Tolima es Pasión
Aguardiente Néctar Cundinamarca
Team Fundecom
Gobernación de Trujillo – Venezuela
CRIC - Consejo Regional Indígena Cauca
JB Ropa Deportiva – Arroz Zulia
Chía – Ciudad de la luna
Team Orígenes Coffe
Team Girardota
Fundación Team Bonelo
Recorrido Clásico RCN Sistecrédito 2025
20 Septiembre
1a Etapa: Apartado- Turbo - Apartado Carepa- Chigorodó - Mutatá- Dabeiba - 197.7 kms
Hora de Salida: 8:00 am
Hora de Llegada Aprox: 12:30 pm
21Septiembre
2a Etapa: Frontino - Cañasgordas – Santa Fe - Medellín ( Cerro el Volador) : 128.2 kms
Hora de Salida: 8:45 am
Hora de Llegada Aprox: 12:25
22 Septiembre
3a Etapa: El Santuario - Doradal - Puerto Triunfo - Puerto Salgar 182.3 kms
Hora de Salida: 8:00
Hora de Llegada Aproximadamente: 12:15
23 Septiembre
4a Etapa: La Dorada - Honda - Guaduas - Villeta – Facatativá 142.1 kms
Hora de Salida: 8:15
Hora de Llegada Aprox: 12:20 pm
24 Septiembre
5a Etapa: Funza – Mosquera - La Mesa - Anapoima- Apulo – Tocaima – Girardot – Espinal – Chicoral – Picaleña - Ibagué 196.0 kms
Hora de Salida: 8:00 am
Hora de Llegada Aprox: 12:40
25 Septiembre
6a Etapa: Venadillo – Lérida - Armero- Líbano - Murillo - Alto el Sifón - Manizales 168.1 kms
Hora de Salida: 9:30
Hora de Llegada Aprox: 3:15 pm
26 Septiembre
7a Etapa: Villa María – Manizales – Supía - Riosucio – Anserma – Viterbo - La Virginia - Pereira 201.6 kms
Hora de Salida: 7:45
Hora de Llegada Aprox: 12:40
27 Septiembre
8a Etapa: Pereira- Cartago- Obando- La Victoria Zarzal- La Uribe- Bugalagrande- Andalucía- Tuluá- Buga. 135.9 kms
Hora de Salida: 9:00
Hora de Llegada Aprox: 12:15
28 Septiembre
9a Etapa: Cali (Unidad Alberto Galindo) Cali (Cristo Rey) 12.6 Kms
Hora de Salida: 8:30
Hora de Llegada Aprox: 12:00 Meridiano
