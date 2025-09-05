Actualizado:
Vie, 05/09/2025 - 13:24
Clásico RCN Sistecrédito 2025: nóminas CONFIRMADAS de los 18 equipos
El Duelo de Titanes se disputará desde el 10 hasta el 28 de septiembre.
Cada vez falta menos para que arranque una nueva edición del Clásico RCN Sistecrédito. En la temporada 2025, el tradicional 'Duelo de Titanes' contará con la participación de 170 ciclistas, que se repartirán en 18 equipos
La carrera, que se disputará desde el 20 hasta el 28 de septiembre, tendrá la presencia del Team Medellín - EPM, Sistecrédito, Nu Colombia, Gobernación de Trujillo y Trululu Guacamaya de Venezuela, Boyacá es para vivirla, Avinal-Alcaldía Carmen de Viboral, 100% Huevos-Alcaldía de Manizales, GW Erco Shimano, Orgullo Paisa y Néctar Cundinamarca.
Cada una de las escuadras confirmó en las últimas horas su respectiva nómina. Se destacan nombres como Óscar Sevilla, Diego Camargo, Rodrigo Contreras, Wilson Peña, Sebastián Castaño y José Misael Urian.
El Nu Colombia presentará como líder y carta para la clasificación general a Rodrigo Contreras, reciente campeón de la Vuelta a Colombia.
A Contreras lo acompañarán Sergio Luis Henao y Sebastián Henao, pedalistas con experiencia en el World Tour.
Por otro lado, el Team Medellín se perfila como otra escuadra candidata al título al alinear a Diego Camargo, Óscar Sevilla y Brayan Sánchez.
El Clásico RCN Sistecrédito también contará con la participación de Edwin Becerra, actual campeón de la Vuelta al Táchira, que portará el uniforme del Trululu Guacamaya de Venezuela.
TEAM SISTECREDITO
Wilson Peña Molano
Sebastián Alexander Castaño Muñoz
José Misael Urian Caro
David Santiago Gómez Marín
Juan Diego Hoyos Cano
Juan Diego Guerrero Arias
Samuel Herrera Pérez
Estiven Garcia Gómez
Juan David Urian
Esteban Mejia
GW ERCO SHIMANO ENVÍA
Robinson Fabian López Rivera
Edgar Andrés Pinzón Villalba
Jefferson Armando Ruiz Acuña
Brandon Alejandro Rojas Vega
Daniel Arroyave Cañas
Mauricio Zapata Arboleda
Oscar Santiago Garzón Alfonso
Fredy Alejandro Ávila Avendaño
Nicolas David Gómez Jaramillo
Juan Carlos López Moreno
NU COLOMBIA
Rodrigo Contreras Pinzón
Sergio Luis Henao Montoya
Sebastián Henao Gómez
Cristian Camilo Muñoz Lancheros
Javier Ernesto Jamaica Mejía
Oscar Adalberto Quiroz Ayala
Andrés Camilo Ardila Ordoñez
Juan Diego Alba Bolívar
David Esteban Hoyos Castro
Johan Steven Rubio Largo
GOBERNACIÓN DE TRUJILLO
Juan José Ruiz Cabrera
Luis Guillermo Mora Ramírez
Luis Alfredo Pinto Lacao
Pedro Jose Sequera Sanchez
Yilber Ramírez Mayorga
Jhonny Alejandro Araujo Bastidas
Winston José Maestre Leal
Arley Alexander Cuadros Ruiz
TEAM BOYACÁ ES PARA VIVIRLA
Brayan Estiven Molano Alvarado
David Sebastián Riaño Pineda
Yeferson Johani Olivares Fuentes
Johan Sneider Hernández Fernández
Camilo Alfonso Álvarez Cuy
Sebastián Albarracín Fonseca
Anderson Estiven Castro Monroy
Brayan David Ruiz García
Jorge Eliecer Rincón Albarracín
Edwin Alejandro Patiño Bello
TEAM TRULULU GUACAMAYA
Carlos Torres
Julio Blanco
Ángel Rivas
Eduin Becerra
Enmanuel Viloria
José Castillo
Juan Daza
Daniel Rincón
TEAM MEDELLÍN
Oscar Miguel Sevilla Rivera
Wilmar Andrés Paredes Zapata
Diego Andrés Camargo Pineda
Robigzon Leandro Oyola Oyola
Julián Cardona Tabares
Brayan Stiven Sánchez Vergara
Víctor Alejandro Ocampo Giraldo
Oscar Hernán Fernández González
Yonatan Andres Castro Ibáñez
Daniel Felipe Chavarría Oquendo
100% HUEVOS ALCALDÍA DE MANIZALES
Didier Alonso Chaparro López
Daniel David Hoyos Largo
Emanuel Ortiz
Juan Pablo Vallejo Ríos
Jordán Felipe Tabares Jiménez
Alejandro Ruiz Cañas
Samuel Arias Rendon
Yeison Alejandro Rincón Álvarez
Sergio Osorio
Mateo Garcia
AVINAL ALCALDÍA DEL CARMEN DE VIBORAL
Jeisson Ferney Casallas Rincón
Juan David Zuluaga Cardona
Santiago Escudero Rodríguez
Pablo Paredes Zapata
Edison Muñoz López
Emanuel Rivera Álvarez
Esteban Toro Zuluaga
Julián Osorio Henao
Luis Fernando Torres Neira
Julián Cardona García
EBSA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ
Yonathan Miguel Eugenio Suarez
Rafael Steven Pineda Pineda
Robert Andrés Plazas Fonseca
José Elías Tobasia Puentes
Marlon David Garzón Herrera
Juan Diego Estupiñán Diaz
Juan Pablo Restrepo Herrera
Mateo Mondragón Pineda
ORGULLO PAISA INDEPORTES ANTIOQUIA
Yeison Sebastián Reyes Ortega
Daniel Alejandro Méndez Noreña
Alejandro Osorio Carvajal
Jhonatan Restrepo Valencia
Bernardo Albeiro Suaza Arango
Juan Felipe Osorio Arboleda
Juan Pablo Rendon Jaimes
Anderson Arboleda Ruiz
Mateo Rivera Álzate
Camilo Sepúlveda Piedrahita
FUNRV VIMA MACHINE
Jhon Eduard Patiño Reyes
Andrés Camilo López Moncada
Juan David Marín Rivera
Juan Andrés Ramírez Raigoza
Jhon Jader Rengifo Pérez
Santiago Vélez Vergara
Juan Pablo González Ortiz
Brayan Stiven Osorio Gómez
Keiner Steef Montoya Alzate
José Luis Ávila Cruz
CRIC NACIONAL
Leison Maca Viveros
Fabian Conejo
Adrián Alejandro Cuetocue
Edwar Rondón
Brayan Ruiz
Fabian Penagos
Juan Manuel Viveros
David Alejandro Vázquez
Juan David Sarmiento
FUNDACIÓN TEAM BONELO - CELUCAMBIO
Daniel Estiven Obando Flórez
Gabriel Hernández Cogollos
Brian David Narváez Garzón
Juan Felipe Leal Alfonso
Rosmin Joel Barón Pérez
Nicolas Hernández Rojas
José Manuel Castro Vásquez
Jaider Alexis Benavides Cárdenas
TOLIMA ES PASIÓN - GOB. INDEPORTES
Juan Camilo Espitia Castaño
Daniel Steven Arévalo Hernández
Jair Antonio Aparicio Catacoli
Diego Fernando Cuervo Niño
Daniel Felipe Orjuela Galindo
Santiago Sánchez Mejía
Kevin Nazario Arango Fuentes
Moisés Camelo Laguna
Diego Fernando Vargas Reina
Juan Felipe Moreno Benítez
STROGMAN CHÍA 4WD RENTA CAR
Yesid Albeiro Pira Parada
Daniel Felipe Carvajal
Mario Alexander Valbuena Rincón
Oscar Duvian Galvis Atehortúa
Manuel David Herrera Quiceno
Jhonatan David Sánchez Torres
Yerson Eduardo Sánchez Escobar
Fidel Camilo Alvis Tovar
Wilmer Orlando Parrado Rivera
Manuel Fernando Gualteros Acosta
AGUARDIENTE NÉCTAR - CUNDINAMARCA
Carlos Erney Mayorca Beltrán
Anderson Camilo Bejarano Buitrago
Juan Sebastián Sáenz Marín
Kevin Santiago Laitón Torres
Andrés Sebastián Umbarila Santana
Daniel Fernando Gayón Manrique
Brandon Yesid Urrego Vergara
Sergio Emiliano Matamoros
Juan David Forero Sastoque
FUNDECOM TOUR & NATIVA
Julián Páez Alarcón
Alejandro Morales Ospina
Julio Cesar Gaitán Nivia
Esteban Cuartas Betancur
Joseph Flores Casas
Hernán Darío Gómez Joya
Santiago Cardona López
Anthuar González Urquijo
Juan Ángel Peña Pacheco
Oscar Téllez Reyes
Fuente
Antena 2