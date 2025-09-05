Cargando contenido

Clásico RCN 2024 - etapa 8
Clásico RCN Sistecrédito 2025: nóminas CONFIRMADAS de los 18 equipos

El Duelo de Titanes se disputará desde el 10 hasta el 28 de septiembre.

Cada vez falta menos para que arranque una nueva edición del Clásico RCN Sistecrédito. En la temporada 2025, el tradicional 'Duelo de Titanes' contará con la participación de 170 ciclistas, que se repartirán en 18 equipos

La carrera, que se disputará desde el 20 hasta el 28 de septiembre, tendrá la presencia del Team Medellín - EPM, Sistecrédito, Nu Colombia, Gobernación de Trujillo y Trululu Guacamaya de Venezuela, Boyacá es para vivirla, Avinal-Alcaldía Carmen de Viboral,  100% Huevos-Alcaldía de Manizales, GW Erco Shimano, Orgullo Paisa y Néctar Cundinamarca.

Cada una de las escuadras confirmó en las últimas horas su respectiva nómina. Se destacan nombres como Óscar Sevilla, Diego Camargo, Rodrigo Contreras, Wilson Peña, Sebastián Castaño y José Misael Urian.

 

El Nu Colombia presentará como líder y carta para la clasificación general a Rodrigo Contreras, reciente campeón de la Vuelta a Colombia. 

A Contreras lo acompañarán Sergio Luis Henao y Sebastián Henao, pedalistas con experiencia en el World Tour.

Por otro lado, el Team Medellín se perfila como otra escuadra candidata al título al alinear a Diego Camargo, Óscar Sevilla y Brayan Sánchez.

El Clásico RCN Sistecrédito también contará con la participación de Edwin Becerra, actual campeón de la Vuelta al Táchira, que portará el uniforme del Trululu Guacamaya de Venezuela.

TEAM SISTECREDITO

Wilson Peña Molano

Sebastián Alexander Castaño Muñoz

José Misael Urian Caro

David Santiago Gómez Marín

Juan Diego Hoyos Cano

Juan Diego Guerrero Arias

Samuel Herrera Pérez

Estiven Garcia Gómez

Juan David Urian

Esteban Mejia

GW ERCO SHIMANO ENVÍA

Robinson Fabian López Rivera

Edgar Andrés Pinzón Villalba

Jefferson Armando Ruiz Acuña

Brandon Alejandro Rojas Vega

Daniel Arroyave Cañas

Mauricio Zapata Arboleda

Oscar Santiago Garzón Alfonso

Fredy Alejandro Ávila Avendaño

Nicolas David Gómez Jaramillo

Juan Carlos López Moreno

NU COLOMBIA

Rodrigo Contreras Pinzón

Sergio Luis Henao Montoya

Sebastián Henao Gómez

Cristian Camilo Muñoz Lancheros

Javier Ernesto Jamaica Mejía

Oscar Adalberto Quiroz Ayala

Andrés Camilo Ardila Ordoñez

Juan Diego Alba Bolívar

David Esteban Hoyos Castro

Johan Steven Rubio Largo

GOBERNACIÓN DE TRUJILLO

Juan José Ruiz Cabrera

Luis Guillermo Mora Ramírez

Luis Alfredo Pinto Lacao

Pedro Jose Sequera Sanchez

Yilber Ramírez Mayorga

Jhonny Alejandro Araujo Bastidas

Winston José Maestre Leal

Arley Alexander Cuadros Ruiz

TEAM BOYACÁ ES PARA VIVIRLA

Brayan Estiven Molano Alvarado

David Sebastián Riaño Pineda

Yeferson Johani Olivares Fuentes

Johan Sneider Hernández Fernández

Camilo Alfonso Álvarez Cuy

Sebastián Albarracín Fonseca

Anderson Estiven Castro Monroy

Brayan David Ruiz García

Jorge Eliecer Rincón Albarracín

Edwin Alejandro Patiño Bello

TEAM TRULULU GUACAMAYA

Carlos Torres

Julio Blanco

Ángel Rivas

Eduin Becerra

Enmanuel Viloria

José Castillo

Juan Daza

Daniel Rincón

TEAM MEDELLÍN

Oscar Miguel Sevilla Rivera

Wilmar Andrés Paredes Zapata

Diego Andrés Camargo Pineda

Robigzon Leandro Oyola Oyola

Julián Cardona Tabares

Brayan Stiven Sánchez Vergara

Víctor Alejandro Ocampo Giraldo

Oscar Hernán Fernández González

Yonatan Andres Castro Ibáñez

Daniel Felipe Chavarría Oquendo

100% HUEVOS ALCALDÍA DE MANIZALES

Didier Alonso Chaparro López

Daniel David Hoyos Largo

Emanuel Ortiz

Juan Pablo Vallejo Ríos

Jordán Felipe Tabares Jiménez

Alejandro Ruiz Cañas

Samuel Arias Rendon

Yeison Alejandro Rincón Álvarez

Sergio Osorio

Mateo Garcia

AVINAL ALCALDÍA DEL CARMEN DE VIBORAL

Jeisson Ferney Casallas Rincón

Juan David Zuluaga Cardona

Santiago Escudero Rodríguez

Pablo Paredes Zapata

Edison Muñoz López

Emanuel Rivera Álvarez

Esteban Toro Zuluaga

Julián Osorio Henao

Luis Fernando Torres Neira

Julián Cardona García

EBSA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ

Yonathan Miguel Eugenio Suarez

Rafael Steven Pineda Pineda

Robert Andrés Plazas Fonseca

José Elías Tobasia Puentes

Marlon David Garzón Herrera

Juan Diego Estupiñán Diaz

Juan Pablo Restrepo Herrera

Mateo Mondragón Pineda

ORGULLO PAISA INDEPORTES ANTIOQUIA

Yeison Sebastián Reyes Ortega

Daniel Alejandro Méndez Noreña

Alejandro Osorio Carvajal

Jhonatan Restrepo Valencia

Bernardo Albeiro Suaza Arango

Juan Felipe Osorio Arboleda

Juan Pablo Rendon Jaimes

Anderson Arboleda Ruiz

Mateo Rivera Álzate

Camilo Sepúlveda Piedrahita

FUNRV VIMA MACHINE

Jhon Eduard Patiño Reyes

Andrés Camilo López Moncada

Juan David Marín Rivera

Juan Andrés Ramírez Raigoza

Jhon Jader Rengifo Pérez

Santiago Vélez Vergara

Juan Pablo González Ortiz

Brayan Stiven Osorio Gómez

Keiner Steef Montoya Alzate

José Luis Ávila Cruz

CRIC NACIONAL

Leison Maca Viveros

Fabian Conejo

Adrián Alejandro Cuetocue

Edwar Rondón

Brayan Ruiz

Fabian Penagos

Juan Manuel Viveros

David Alejandro Vázquez

Juan David Sarmiento

FUNDACIÓN TEAM BONELO - CELUCAMBIO

Daniel Estiven Obando Flórez

Gabriel Hernández Cogollos

Brian David Narváez Garzón

Juan Felipe Leal Alfonso

Rosmin Joel Barón Pérez

Nicolas Hernández Rojas

José Manuel Castro Vásquez

Jaider Alexis Benavides Cárdenas

TOLIMA ES PASIÓN - GOB. INDEPORTES

Juan Camilo Espitia Castaño

Daniel Steven Arévalo Hernández

Jair Antonio Aparicio Catacoli

Diego Fernando Cuervo Niño

Daniel Felipe Orjuela Galindo

Santiago Sánchez Mejía

Kevin Nazario Arango Fuentes

Moisés Camelo Laguna

Diego Fernando Vargas Reina

Juan Felipe Moreno Benítez

STROGMAN CHÍA 4WD RENTA CAR

Yesid Albeiro Pira Parada

Daniel Felipe Carvajal

Mario Alexander Valbuena Rincón

Oscar Duvian Galvis Atehortúa

Manuel David Herrera Quiceno

Jhonatan David Sánchez Torres

Yerson Eduardo Sánchez Escobar

Fidel Camilo Alvis Tovar

Wilmer Orlando Parrado Rivera

Manuel Fernando Gualteros Acosta

AGUARDIENTE NÉCTAR - CUNDINAMARCA

Carlos Erney Mayorca Beltrán

Anderson Camilo Bejarano Buitrago

Juan Sebastián Sáenz Marín

Kevin Santiago Laitón Torres

Andrés Sebastián Umbarila Santana

Daniel Fernando Gayón Manrique

Brandon Yesid Urrego Vergara

Sergio Emiliano Matamoros

Juan David Forero Sastoque

FUNDECOM TOUR & NATIVA

Julián Páez Alarcón

Alejandro Morales Ospina

Julio Cesar Gaitán Nivia

Esteban Cuartas Betancur

Joseph Flores Casas

Hernán Darío Gómez Joya

Santiago Cardona López

Anthuar González Urquijo

Juan Ángel Peña Pacheco

Oscar Téllez Reyes

