A qué hora y cómo VER EN VIVO la presentación de equipos del Clásico RCN Sistecrédito HOY

Este viernes 19 de septiembre se efectúa la presentación de equipos del Clásico RCN Sistecrédito 2025, que iniciará el sábado 20 y terminará el domingo 28, y contará con la participación de 18 equipos.

Equipos participantes del Clásico RCN 2025

Team Sistecrédito, GW Erco Shimano Envía, Team Medellín - EPM, Nu Colombia, Gobernación de Trujillo, Trululu Guacamaya de Venezuela, Boyacá es para vivirla, Avinal-Alcaldía Carmen de Viboral, FUNRV Vima Machine, CRIC Nacional, 100% Huevos-Alcaldía de Manizales, EBSA Empresa de Energía de Boyacá, Orgullo Paisa, Néctar Cundinamarca, Fundación Team Bonelo - Celucambio, Fundecom Tour & Nativa, Strogman Chía 4WD Renta Car, Tolima es Pasión - Gobernación de Deportes.

Es pertinente recordar que el Clásico RCN Sistecrédito 2025 iniciará en Apartadó (Antioquia) y terminará en Cali, más precisamente en el ascenso al monumento a Cristo Rey.