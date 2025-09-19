Actualizado:
Vie, 19/09/2025 - 14:00
A qué hora y cómo VER EN VIVO la presentación de equipos del Clásico RCN Sistecrédito HOY
El 'Duelo de Titanes' se correrá entre el 20 y 28 de septiembre.
Este viernes 19 de septiembre se efectúa la presentación de equipos del Clásico RCN Sistecrédito 2025, que iniciará el sábado 20 y terminará el domingo 28, y contará con la participación de 18 equipos.
Equipos participantes del Clásico RCN 2025
Team Sistecrédito, GW Erco Shimano Envía, Team Medellín - EPM, Nu Colombia, Gobernación de Trujillo, Trululu Guacamaya de Venezuela, Boyacá es para vivirla, Avinal-Alcaldía Carmen de Viboral, FUNRV Vima Machine, CRIC Nacional, 100% Huevos-Alcaldía de Manizales, EBSA Empresa de Energía de Boyacá, Orgullo Paisa, Néctar Cundinamarca, Fundación Team Bonelo - Celucambio, Fundecom Tour & Nativa, Strogman Chía 4WD Renta Car, Tolima es Pasión - Gobernación de Deportes.
Es pertinente recordar que el Clásico RCN Sistecrédito 2025 iniciará en Apartadó (Antioquia) y terminará en Cali, más precisamente en el ascenso al monumento a Cristo Rey.
EN VIVO: Presentación de equipos del Clásico RCN
Clásico RCN - Presentación de equipos: cómo VER EN VIVO HOY viernes 19 de septiembre
La presentación de equipos del Clásico RCN 2025 se realizará este viernes 19 de septiembre a partir de las 2:55 p. m. (hora local), y se podrá ver a través del canal de Youtube de Deportes RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios de la presentación de equipos del Clásico RCN 2025:
Colombia, Ecuador y Perú: 14:55
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:55
Chile, Bolivia y Venezuela: 15:55
Estados Unidos: 13:55 (D.C. y Florida) - 14:55 (Chicago) - 12:55 (Los Ángeles)
México: 13:55
España: 21:55
Fuente
Antena 2