Alto de Letras, el complicado puerto que coronó Dubán Bobadilla en el Clásico RCN

Cuando se habla del Alto de Letras en la historia del ciclismo colombiano, es referirse a una de las subidas más importantes del país, incluso, muchos se atreven a asegurar que es la más larga del mundo. Su recorrido es 'rompe- piernas' para los ciclistas. Por eso fue muy especial tener como meta este icónico lugar en la etapa 4 del Clásico RCN Cerveza Andina 2021.

Aunque inició en Pereira y no desde Mariquita por el camino más amplio y complicado, su dificultad fue muchísima y movió ferozmente la general. Aldemar Reyes del EMP Scott perdió la camiseta de líder, mientras que el Colombia Tierra de Atletas dio un golpe sobre la mesa con una estrategia comandada por su técnico Luis Alfonso Cely y que puso en la punta de la tabla general a Wilson Peña.

Precisamente fue el nuevo líder quien resaltó el trabajo de todos sus compañeros para desarmar la defensa del EPM Scott. La idea siempre estuvo por el lado de mover la competencia después del Tambo al kilómetro 9.9 de primera categoría.

Antes de la estación Uribe, de primera exigencia en el km 46.2, los grupos se fueron alistando para hacerle una "encerrona" al EPM. Las piernas de Reyes empezaron a debilitarse, pese a la protección de su escuadra. Los ataques iniciaron en el puerto, luego se volvieron más intensos tras el último sprint especial.

La buena hidratación, comer en el momento indicados y tener una preparación previa, son algunas de las claves de los que saben para poder subir Letras. Sin embargo, a veces esto no alcanza en el difícil puerto, simplemente este le encanta hacer sufrir a los protagonistas.

Otro factor que hizo más tedioso su ascenso fue el cambio climático. De calor se pasó al frío en minutos. El aire helado y la altura se unieron a los obstáculos en la etapa. El más fuerte se iba a imponer sobre los demás, y allí apareció Dubán Bobadilla, corredor del Herrera Sport Ropa Deportiva, quien sorprendió con un certero ataque para conquistar Letras.

Sonrisa de oreja a oreja para el corredor que, aprovechó para mirar al cielo, dedicar el triunfo a su familia y asegurar que esta es la victoria más importante de su carrera deportiva.

HÁGALO USTED MISMO

Subir Letras no es imposible para cualquier mortal que no sea ciclista profesional. No obstante, deberá seguir un previo entrenamiento de meses para acostumbrarse a los retos duros de montaña, alimentarse muy bien, pero con una dieta estricta (la pasta ayuda muchísimo semanas antes). Ojalá lo haga con compañía y aproveche para llevar un dulce, banano (rico en potasio) y mucha agua.

Por último, tenga en cuenta el frío que hace para usar rompe-vientos cuando sea necesario. Al final, si consigue llegar a la cima (desde cualquier de los dos extremos, Pereira o Mariquita), su satisfacción será muy grande al ver el letrero que dice: "Coroné Letras a 3.677 metros sobre el nivel del mar".