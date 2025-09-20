Actualizado:
Así quedó la clasificación general del CLÁSICO RCN tras la etapa 1
La primera etapa del Clásico RCN 2025 abrió el telón con un recorrido exigente de 148,3 kilómetros en territorio antioqueño. La jornada inició en Apartadó y muy temprano los ciclistas emprendieron camino hacia Turbo, atravesando un trayecto caluroso y húmedo que puso a prueba la resistencia del pelotón. Tras ese primer tramo, los corredores regresaron a Apartadó para luego encarar el camino final hacia Mutatá, en donde se vivió la llegada. La combinación de terrenos planos y ondulados ofreció un espectáculo de velocidad y estrategia, ideal para que los equipos empezaran a mover fichas en la clasificación general.
Más allá del clima y la exigencia del recorrido, la etapa permitió ver a los favoritos en acción y medir fuerzas en una apertura que no dio respiro. El paso por municipios claves de Urabá, con el apoyo de la gente en las carreteras, le dio un ambiente especial a la jornada. La llegada a Mutatá cerró con emoción, dejando claro que esta edición del Clásico RCN tendrá un alto nivel competitivo y que desde la primera fracción los ciclistas están dispuestos a dejarlo todo en la ruta.
Clasificación general tras etapa 1 CLÁSICO RCN
- Wílmar Paredes (MED) ------------ 3:14:26
- Cristian Vélez (GW) ------------ +04''
- Camilo Sepúlveda (ORG) ------------ +04''
- Alejandro Osorio (ORG) ------------ +05''
- Julián Cardona ------------ +07''
- Leison Maca (NAC) ------------ +08''
- Oscar Quiroz (NU)------------ +08''
- Juan Diego Alba (NU) ------------ +08''
- Robigzon Oyola (MED) ------------ +09''
- Luis Mora (TRU) ------------ +09''
Así será la etapa 2
La segunda etapa se correrá este domingo 21 de septiembre, con salida en Santa Fe de Antioquia y meta en el Cerro El Volador, en Medellín. Tiene una extensión de 58,6 kilómetros, lo que la convierte en una prueba de media distancia pero intensa, por su final exigente.
El trayecto combina subidas importantes y terreno más ondulado conforme se acerca a Medellín, lo que exigirá a los escaladores y hará que la etapa sea ideal para ciclistas con buen punch en ascensos cortos. También será clave la estrategia de los equipos, pues esta etapa puede dejar diferencias en la clasificación general por el desgaste acumulado.
