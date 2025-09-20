Así quedó la clasificación general del CLÁSICO RCN tras la etapa 1

La primera etapa del Clásico RCN 2025 abrió el telón con un recorrido exigente de 148,3 kilómetros en territorio antioqueño. La jornada inició en Apartadó y muy temprano los ciclistas emprendieron camino hacia Turbo, atravesando un trayecto caluroso y húmedo que puso a prueba la resistencia del pelotón. Tras ese primer tramo, los corredores regresaron a Apartadó para luego encarar el camino final hacia Mutatá, en donde se vivió la llegada. La combinación de terrenos planos y ondulados ofreció un espectáculo de velocidad y estrategia, ideal para que los equipos empezaran a mover fichas en la clasificación general.

Más allá del clima y la exigencia del recorrido, la etapa permitió ver a los favoritos en acción y medir fuerzas en una apertura que no dio respiro. El paso por municipios claves de Urabá, con el apoyo de la gente en las carreteras, le dio un ambiente especial a la jornada. La llegada a Mutatá cerró con emoción, dejando claro que esta edición del Clásico RCN tendrá un alto nivel competitivo y que desde la primera fracción los ciclistas están dispuestos a dejarlo todo en la ruta.