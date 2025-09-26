Actualizado:
Castaño explicó la estrategia del Sistecrédito tras la etapa 7 del Clásico RCN
El Team Sistecrédito seguirá peleando el título del Clásico RCN con Wilson Peña.
Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) se llevó una importante victoria este viernes 26 de septiembre en la séptima etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, que unió a Villa María (Caldas) con Pereira en un extenso recorrido de 201,6 kilómetros. El pedalista cruzó la meta con un tiempo de 4 horas, 52 minutos y 34 segundos, superando en el embalaje a Rodrigo Contreras (Nu Colombia) y Daniel Hoyos (100% Huevos - Alcaldía de Manizales).
Declaraciones de Sebastián Castaño tras ganar la etapa 7 del Clásico RCN 2025
Al finalizar la jornada, Castaño se mostró emocionado por el triunfo y dedicó sus primeras palabras a su equipo: “Quiero agradecerle a todas las personas que están detrás de este equipo y que trabajan a diario para generar resultados”, afirmó. Para él, el esfuerzo colectivo fue determinante en un día exigente.
Sobre la dureza de la fracción, el ciclista antioqueño reconoció que la etapa exigió un gran desgaste: “Fue una victoria muy linda en una etapa muy larga y desgastante. Sabíamos que se iban a armar fugas de mucha fuerza”, señaló.
Castaño explicó que su triunfo se basó en la estrategia: “Aprovechamos la opción que tuvimos, guardamos piernas para los últimos diez kilómetros e hicimos el sprint final”, comentó. Ese remate le permitió imponerse en Pereira ante rivales de peso.
El corredor no dudó en resaltar la calidad de sus adversarios, especialmente la de Rodrigo Contreras: “Es un hombre bastante fuerte, quien desde el inicio era candidato a ganar este Clásico RCN”, dijo, valorando el nivel del segundo clasificado de la etapa.
Además, Castaño recalcó la importancia del trabajo de equipo, pues su victoria también tuvo un componente táctico pensando en su líder: “Yo tengo a mi capo Wilson Peña que está en la pelea del Clásico RCN y esto me ayudó a jugar mis cartas”, aseguró.
Finalmente, dejó claro que el objetivo mayor sigue siendo la clasificación general: “Buscamos la fuga para que el Team Medellín hiciera un desgaste y que Camargo quedara un poco más desprotegido. Vamos a buscar el título con Wilson Peña”, concluyó, ratificando el compromiso del Sistecrédito de luchar hasta el final por el título del Clásico.
Recorrido de la octava etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025
La octava etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025 se correrá este sábado 27 de septiembre entre Pereira y Buga, sobre un trayecto de 135,9 kilómetros de perfil llano que incluye tres metas volantes (Cartago, Bugalagrande y Andalucía) y dos sprints especiales, lo que la convierte en una jornada ideal para velocistas.
