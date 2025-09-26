Castaño explicó la estrategia del Sistecrédito tras la etapa 7 del Clásico RCN

Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) se llevó una importante victoria este viernes 26 de septiembre en la séptima etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, que unió a Villa María (Caldas) con Pereira en un extenso recorrido de 201,6 kilómetros. El pedalista cruzó la meta con un tiempo de 4 horas, 52 minutos y 34 segundos, superando en el embalaje a Rodrigo Contreras (Nu Colombia) y Daniel Hoyos (100% Huevos - Alcaldía de Manizales).

Puede leer: [Fotos] Sebastián Castaño ganó la etapa 7 del Clásico RCN 2025 Sistecrédito

Declaraciones de Sebastián Castaño tras ganar la etapa 7 del Clásico RCN 2025

Al finalizar la jornada, Castaño se mostró emocionado por el triunfo y dedicó sus primeras palabras a su equipo: “Quiero agradecerle a todas las personas que están detrás de este equipo y que trabajan a diario para generar resultados”, afirmó. Para él, el esfuerzo colectivo fue determinante en un día exigente.

Sobre la dureza de la fracción, el ciclista antioqueño reconoció que la etapa exigió un gran desgaste: “Fue una victoria muy linda en una etapa muy larga y desgastante. Sabíamos que se iban a armar fugas de mucha fuerza”, señaló.

Castaño explicó que su triunfo se basó en la estrategia: “Aprovechamos la opción que tuvimos, guardamos piernas para los últimos diez kilómetros e hicimos el sprint final”, comentó. Ese remate le permitió imponerse en Pereira ante rivales de peso.