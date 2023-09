“Era planeado”: Hoyos, al repetir victoria de etapa en el Clásico RCN

Este viernes se corrió la séptima etapa del Clásico RCN Banco Agrario 2023 y para esta oportunidad, el ganador fue Juan Diego Hoyos (Corratec), quien repitió la dosis tras haber ganado también en la cuarta jornada de esta edición de la carrera.

Con un tiempo total de 3H44’17’’, este corredor se llevó su segunda etapa en el Clásico RCN, por lo que después de la larga jornada que se corrió entre Roldanillo y Supía, habló con Antena 2.

Hoyos contó primero cuál fue su sensación al llegar a la línea de meta: “Hoy la emoción fue bastante grande porque es cerca de mi casa, era una etapa que tenía planeada. Una etapa que quería ganar y de la que venía convencido, que había trabajado mucho y quería lograrlo. Venía con mentalidad y yo creo que esa fue la clave para poder lograr la victoria”.

Lea también: Clásico RCN Banco Agrario 2023: así será el recorrido de la octava etapa este sábado

Por otro lado, dio a conocer cuál fue el momento clave para lograr la victoria: “Yo sé que no soy un escalador tan fuerte, entonces yo sabía que tenía que ir en fuga en dado caso que el grupo me recogiera en una subida más sencilla, pero no fue así, lo hicieron en la parte más difícil y ahí me puse nervioso, no sabía si iba a poder aguantar, pero me mentalicé y le metí coraje”

“Ya estoy contento porque logré mi objetivo que era ganar esta etapa”, añadió Hoyos, quien le confesó a Antena 2 que solo le queda disfrutar en las dos últimas etapas.

Le puedes interesar: Etapa 7, Clásico RCN Banco Agrario 2023: así quedó la clasificación general

Así las cosas, ahora solo queda esperar lo que pasará en la octava etapa, la cual se correrá de la Pintada a La Estrella y será una fracción de más de 140 kilómetros.