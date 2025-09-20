Clásico RCN 2025 EN VIVO ETAPA 2 HOY 21 de septiembre

La edición 56 del Clásico RCN Sistecrédito 2025 tendrá este domingo 21 de septiembre su segunda etapa, que contará con un recorrido de 56,1 kilómetros con inicio en Santa Fe de Antioquia y meta en el Cerro El Volador de Medellín.

A pesar de que la jornada fue reducida, la fracción presentará la primera exigencia para el pelotón de favoritos, teniendo en cuenta el ascenso hacia la línea de meta.

Los pedalistas transitarán por San Jerónimo, el estadero El Mono, y pasaron por la salida túnel antes de dirigirse al final del día.

