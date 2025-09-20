Actualizado:
Sáb, 20/09/2025 - 21:58
Clásico RCN 2025 EN VIVO ETAPA 2 HOY 21 de septiembre
La segunda jornada del 'Duelo de Titanes' contará con un recorrido total de 56,1 kilómetros.
La edición 56 del Clásico RCN Sistecrédito 2025 tendrá este domingo 21 de septiembre su segunda etapa, que contará con un recorrido de 56,1 kilómetros con inicio en Santa Fe de Antioquia y meta en el Cerro El Volador de Medellín.
A pesar de que la jornada fue reducida, la fracción presentará la primera exigencia para el pelotón de favoritos, teniendo en cuenta el ascenso hacia la línea de meta.
Los pedalistas transitarán por San Jerónimo, el estadero El Mono, y pasaron por la salida túnel antes de dirigirse al final del día.
Image
Clásico RCN 2025: Altimetría etapa 2
Clasificación general tras etapa 1 CLÁSICO RCN
- Wílmar Paredes (MED) ------------ 3:14:26
- Cristian Vélez (GW) ------------ +04''
- Camilo Sepúlveda (ORG) ------------ +04''
- Alejandro Osorio (ORG) ------------ +05''
- Julián Cardona ------------ +07''
- Leison Maca (NAC) ------------ +08''
- Oscar Quiroz (NU)------------ +08''
- Juan Diego Alba (NU) ------------ +08''
- Robigzon Oyola (MED) ------------ +09''
- Luis Mora (TRU) ------------ +09''
Fuente
Antena 2